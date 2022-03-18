Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan 'şampiyonluk' açıklaması: '1 hafta uzayacak'

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Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Aslında normalde 2-0 önde girerdik devreye. 2 pozisyonumuz vardı, ve rakibe pozisyon vermedik. Dönen topları alıyoruz, devam ediyoruz. Bu ikinci yarıda yoğunlaştı ve golü bulduk

KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK

Oyunda üstünlüğümüz vardı ama 3 tane penaltı, buna yapabileceğimiz bir şey yok. Kazanmak için her şeyi yaptık, kazanabileceğimiz maçı berabere de bitiremedik ve kaybettik

BELKİ BİR HAFTA UZAYACAK

Şampiyonluk kutlaması belki bir hafta uzayacak, onun dışında bir şey olmayacak bizim için. Hem kupayı hem de ligi alabilecek gücümüz var