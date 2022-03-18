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Çaykur Rizespor Trabzonspor maçÄ± saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Trabzonspor
Ã‡aykur Rizespor Trabzonspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda

SÃ¼per Lig'de 30. haftanÄ±n perdesi Ã‡aykur Rizespor Trabzonspor maÃ§Ä± ile aÃ§Ä±lacak. Trabzonspor'u konuk ettiÄŸi son dÃ¶rt SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ± kazanamayan Ã‡aykur Rizespor, lig tarihinde rakibine karÅŸÄ± Ã¼st Ã¼ste beÅŸ iÃ§ saha karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± galibiyetsiz geÃ§medi. Ã‡aykur Rizespor'a karÅŸÄ± SÃ¼per Lig tarihinde yakaladÄ±ÄŸÄ± en uzun yenilmezlik serisini sÃ¼rdÃ¼rmek isteyen Trabzonspor, rakibine en son AralÄ±k 2015'te konuk olduÄŸu karÅŸÄ±laÅŸmada yenildi. 2014/15 sezonundan bu yana maÃ§Ä±n oynandÄ±ÄŸÄ± haftaya lider giren takÄ±mlara rakip olduÄŸu hiÃ§bir karÅŸÄ±laÅŸmayÄ± kazanamayan Ã‡aykur Rizespor, bu sÃ¼reÃ§te iÃ§ sahada Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± beÅŸ maÃ§Ä±n dÃ¶rdÃ¼nÃ¼ en az ikiÅŸer gol yiyerek kaybetti. Åžimdi gÃ¶zler maÃ§ saatine Ã§evrildi. Peki Ã‡aykur Rizespor Trabzonspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda?

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SÃ¼per Lig'de Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son 17 deplasman maÃ§Ä±nda da rakip fileleri havalandÄ±ran Trabzonspor'un, gol sevinci yaÅŸayamadÄ±ÄŸÄ± son dÄ±ÅŸ saha karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± Ã‡aykur Rizespor'a karÅŸÄ±ydÄ±. Evinde oynadÄ±ÄŸÄ± son Ã¼Ã§ SÃ¼per Lig maÃ§Ä±ndan puansÄ±z ayrÄ±lan Ã‡aykur Rizespor, lig tarihinde daha uzun bir seriyi sadece bir kez yaÅŸadÄ±. Buna ek olarak; Karadeniz ekibi kulÃ¼p tarihinde aynÄ± sezon iÃ§inde seyircisi Ã¶nÃ¼nde Ã¼st Ã¼ste dÃ¶rt yenilgi almadÄ±.

SÃ¼per Lig'de Ã¼st Ã¼ste 21 haftayÄ± lider bitiren Trabzonspor, kulÃ¼p tarihinde daha uzun bir seriyi en son 1980/81 sezonunda yakaladÄ±. Ã‡aykur Rizespor formasÄ±yla dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ golÃ¼nÃ¼ geÃ§en hafta KasÄ±mpaÅŸa'ya atan Selim Ay, SÃ¼per Lig'de daha Ã¶nce Konyaspor adÄ±na Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± 110 karÅŸÄ±laÅŸmada kaydettiÄŸi gol sayÄ±sÄ±nÄ± geride bÄ±raktÄ±.

Trabzonspor formasÄ± giyen Anthony Nwakaeme'nin SÃ¼per Lig kariyerinde Ã‡aykur Rizespor'dan daha fazla gole katkÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± tek rakibi KasÄ±mpaÅŸa. GeÃ§en hafta SÃ¼per Lig kariyerinde ikinci kez bir maÃ§ta iki gol atan AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼r, bunu ilk olarak Ã‡aykur Rizespor'a karÅŸÄ± baÅŸarmÄ±ÅŸtÄ±.Abdullah AvcÄ±'nÄ±n Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlara rakip olduÄŸu sekiz SÃ¼per Lig maÃ§Ä±nÄ±n sadece birini kazanan BÃ¼lent Korkmaz, tek galibiyetini 2008/09 sezonunda Galatasaray'Ä±n baÅŸÄ±nda aldÄ±.

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Ã‡aykur Rizespor Trabzonspor maÃ§Ä± saat kaÃ§ta, hangi kanalda

Ã‡AYKUR RÄ°ZESPOR TRABZONSPOR MAÃ‡I SAAT KAÃ‡TA, HANGÄ° KANALDA?

Ã‡aykur Rizespor Trabzonspor maÃ§Ä± bu akÅŸam saat 20:00'da baÅŸlayacak. MÃ¼cadele beIN Sports 1 kanalÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanacak.Â 

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