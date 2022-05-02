Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan ‘kasketliler’ devrimi

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Trabzonspor, 20 Mayıs 1984’te Sakaryaspor beraberliği ile Adapazarı’nda ilan ettiği zaferinin ardından tam 38 yıl bekledi tekrar şampiyonluk coşkusunu yaşayabilmek için. Bordo mavililer en son şampiyon olduğunda takımın başında, 2021-22 sezonunda kendisiyle özdeşleşen kasketinin belki de şampiyonluğun en önemli simgesi olacağını bilmeyen Ahmet Suat Özyazıcı vardı. Ve başta Gordon Milne, Şenol Güneş, Ersun Yanal gibi Türkiye’de başka takımlarda kupayı kaldırmış tecrübeli teknik adamlar olmak üzere birçok ünlü ismin başaramadığını tam 38 yıl sonra yine bir kasketli; Abdullah Avcı gerçekleştirdi.

Başakşehir maçında sinyali verdi

Her şey Eddie Newton’ın ardından 2020- 21’de takımın başına Abdullah Avcı’nın getirilmesi ile başladı. Avcı’nın 9. haftada 17. sırada aldığı bordo mavililer sezonu 4. bitirdi. Fırtına, finalde Başakşehir’i 2-1 yenip Süper Kupa’yı kazanırken Avcı ilk kez bu maçta taktığı ve sembol olan kasketi adeta geleceğin habercisiydi. Avcı’nın kulübün efsane teknik direktörleri Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı’dan esinlenip maçlara kasket ile çıkmasının ardından kentte kasket modası başladı. Ancak sezonun asıl kazanımı transferde elde edildi. 2020-21’nin devre arası ligin en dikkat çeken 2 ismi Bakesetas ile Berat alındı.

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Kırılma anı; 3-1’lik F.Bahçe maçı

Yeni sezona güçlü bir giriş yapmak isteyen Fırtına; Hamsik, Gervinho, Cornelius, Siopsis, Dorukhan, Bruno Peres gibi nokta atışı transferlerle kadrosunu takviye etti. Daha da güçlenen Trabzonspor 2021-22’yi Malatya’da 5 golle açarken daha ilk haftadan yarıştaki iddiasını ortaya koydu. Karadeniz ekibi Avrupa’ya erken veda etse de bu durum takımın tüm enerjisini lige vermesini sağladı. Trabzon için sezonun kırılma maçlarından biri 9. haftadaki F.Bahçe mücadelesi oldu. O haftaya kadar 5 galibiyet, 3 beraberlik alıp hiç kaybetmeyen Fırtına, ezeli rakibini 3-1’lik skorla geçerken liderlik koltuğunun yeni sahibi oldu.

Zirveyi aldı ve arkasına bakmadı

Trabzon, F.Bahçe’den zirveyi devraldıktan sonra bir daha da arkasına bakmadı. Edgar Ie ve Gervinho’nun sakatlanıp sezonu kapatması bile Fırtına’nın hızını kesmedi. 2021-22’nin devre arasında ise Avcı, eski öğrencisi Süper Lig’in en istikrarlı oyuncularından biri olan Edin Visca’yı kadrosuna dahil etti. Bu arada kulübün geleceği de ihmal edilmedi ve genç oyuncular da bordo mavili takıma kazandırıldı. Abdullah Avcı kriz anlarındaki doğru hamleleriyle de dikkat çekti. G.Saray maçında taraftarın protestosu sonrasında sahadan ağlayarak çıkan Abdülkadir Ömür’ü yeniden kazandı. O da hocasının güvenini en golcü sezonuna imza atarak boşa çıkarmadı.

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3 BÜYÜKLER’E KARŞI HİÇ YENİLMEDİ FARK ATTI

Avcı’nın bu sezonki başarısını rakamlar da ortaya koyuyor. İç sahada 419 gündür yenilmeyen Fırtına, deplasmanda en çok puan (37) toplayan takım. 27. haftada Konya 17, F.Bahçe 20, Beşiktaş 22, G.Saray ise 31 puan Fırtına’nın gerisinde kaldı. F.Bahçe, G.Saray ve Beşiktaş karşısında ligi yenilgisiz kaparken 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

TAKIM VE TARAFTAR BÜTÜN OLDU

Trabzonspor daha önce 6 kez şampiyonluk yaşarken bunların tamamı kasketleriyle ün yapan Ahmet Suat Özyazıcı (4), Özkan Sümer (2) ile geldi. Şimdi bir başka kasketli; Abdullah Avcı hem kasket hem de şampiyonluk geleneğini devam ettirmek için önemli bir adım attı. Avcı, Sadece yeni bir moda, akım başlatmadı, kendisinden önceki ‘kasketliler’ gibi bir devrime imza attı. O kasket 38 yıllık özlemin bir sembolü oldu...