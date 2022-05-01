Trabzonspor kasasını doldurdu! 560 milyon TL

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Öncelikle sezon başında 45 milyon TL katılım payı alan bordo mavili kulüp şampiyonluk primi olarak da 46 milyon TL alacak. Galibiyet başına 2.97 milyon TL verilen Süper Lig’de şimdiye dek 21 galibiyet alan Fırtına 62.37 milyon TL alırken, bu rakam lig sonuna kalan üç maçta kadar artabilecek. 6 şampiyonluğa 25 milyon TL

Trabzonspor 12 beraberliğin karşılığı olarak da 18 milyon TL kazanacak. Şampiyonluk başına 4.16 milyon TL özel primin verildiği Süper Lig’de Karadeniz ekibi geçmişte kazandığı 6 şampiyonluğuna karşılık yayıncıdan 24.9 milyon TL alacak. Ve Avrupa... Türkiye, 2022-23 sezonu için Avrupa sıralamasında 13. olduğu için Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi’ne üçüncü ön elemede girecek. Bordo mavili takım, gruplara kalırsa minimum 17.74 milyon dolar (263 milyon TL) kazanacak.

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535 GÜNDE KUPA GELDİ



Bordo-mavili takım, bugün şampiyon olması halinde geçen sezon 10 Kasım 2021 tarihinde göreve getirilen başarılı hoca ile 37 sezonluk hasreti 535 günde sonlandırmış oldu. Karadeniz devi, Avcı yönetiminde 67 karşılaşmada 41 galibiyet, 21 beraberlik alırken, sadece 5 mağlubiyet yaşadı



ŞEHİR NÜFUSU KATLANDI



Trabzon'daki tarihi anlara ve kutlamalara tanıklık etmek isteyen taraftarlar kente akın etti. Hava yolu şirketlerinin günlük ek sefer sayısını 42’ye çıkardığı, otobüsler ve özel araçlarıyla gelenlerle birlikte nüfusu katlanan kentte artan yoğunluk üzerine şampiyonluk kutlamaları da iki alana ayrıldı.



Atatürk Meydanı ile Trabzonspor’un daha önce şampiyonluklarını yaşadığı millet bahçesine dönüştürülen Hüseyin Avni Aker Stadyumu da kutlama alanı olarak belirlendi. İki alana kurulacak dev ekranlarla maç ve müzik yayını yapıldı.



816 bin nüfusa sahip Trabzon'un nüfusunun yaklaşan Ramazan Bayramı tatili, çay hasadı ve şampiyonluk kutlamaları için kente gelenlerle birlikte 1,5 milyonu geçti.