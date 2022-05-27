Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan çarpıcı açıklamalar

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Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir kariyerinden Beşiktaş'ta yaşadıklarına kadar birçok konuda konuşan Avcı, bordo mavililerin başında yaşadığı şampiyonluk süreciyle ilgili de önemli açıklamalar yaptı.

AVCI'NIN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI ŞU ŞEKİLDE:

"Teşekkür ederim davetiniz için. Biz çalıştık sizler yorumladınız. Uzun bir süreç. Bir kere pişmanlık kelimesi Trabzonspor'a gittikten sonra ne hissettim ne hissettirdiler. Bilinç altımdan böyle bir şey hiç geçmedi. Trabzonspor'a gitmeden önce tespitlerim vardı. Oyun olarak tespitlerim vardı, şehrin de kolaylıklarını ve zorluklarını biliyordum. Trabzonspor'un gücü farklıdır, forması ağırdır. Trabzonspor, sahaya çıktığı zaman rakiplerine formasının ağırlığını hissettirir. Futbolcu ve teknik direktör olarak biliyorum. Geçen sezon yarışırken, gelecek sezonun planlarını yaptık. Fenerbahçe maçını kazansak, liderle aramızdaki puan farkı 3'e düşecekti ama oyun olarak gerçekçi değildi o zaman hedef."

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BAŞAKŞEHİR'DE YAPTIKLARIM DEĞERSİZLEŞTİRİLDİ

"Son 7 senedir, Abdullah Avcı ve ekibi bu ligde yarışıyor. En fazla puan ortalamasına sahip teknik direktörüm. Başakşehir süreci, yeni kurulmuş bir takım. Yarışmış, Avrupa'ya gitmiş devamlı. Bu değersizleştirildi. Kazansan devlet kazandı olacaktı, kaybettiğin zaman Abdullah Avcı kaybetti. Başakşehir'in 5 senesi harikadır. Başarısız olarak adlandıramazsınız. İki tane ikincilik aldım, Beşiktaş süreci 6-7 ay, bana çok önemli hayat ve işle ilgili deneyim kazandırdı. "

"BEŞİKTAŞ ÖNEMLİ ŞEYLER KATTI"

"İki yönetimle çalıştık, tarihi çok önemli olan, Süleyman Seba gibi başkana sahip olmuş bir camiada görev yaptığım için son derece mutluyum. Bunu her zaman söyleyeceğim. Bana çok önemli değerler kattı. Trabzonspor'da bana sunulan ortam, mesleki anlamdaki deneyimler, daha çabuk kararlar ve aksiyonlar almamı sağladı. Bunlar bazen döner bazen dönmez ama bu sene çok olumlu geri döndü deneyimler. "

"UĞURCAN BİZİ AYAKTA TUTTU"

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"Uğurcan'la 18 aydır çalışıyorum. Kaptan olarak harika bir tablo çizdi. Avrupa Şampiyonası'nda aslında onun adına başarılı gibi geçmişken, başarısız olarak gösterildi. Bana göre çok başarılı bir turnuva oynadı. Uğurcan, şampiyonluğu çok istiyordu. Antalyaspor maçından sonra tek başına ağladığını da gördük. Bizim mekanizmamız bozuldu, ona rağmen Uğurcan bizi ayakta tuttu. Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili benim bilgim dahilinde bir şey yok şu an ama B planımız var tabii ki bu konuda."

NWAKAEME KALMAK İSTİYOR

"Anthony Nwakaeme ile kulübün menfaatleri doğrultusunda görüşmeler devam ediyor. Anthony Nwakaeme 'Kalmak istiyorum' dedi, yönetimle görüşmeleri devam ediyor."

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"ÇALIŞTIĞIM EN ÖZEL OYUNCULARDAN"

"Bu sene belki 50 maç oynayacağız. Ön tarafta daha genç, daha atlet, iki tarafa da oynayabilen bir oyuncuya ihtiyacımız olacak gibi duruyor. Dorukhan Toköz, bir hocanın cebinde olması gereken bir joker. Her şeyiyle, yüzde yüzle oynar. Edgar'ın sağlık raporlarına bakacağız ve onunla ilgili karar vereceğiz. Abdülkadir Ömür, çalıştığım en özel, yetenekli futbolculardan biri. Çalışmak Trabzon'da nasip oldu. Başakşehir'de rakipken, Gael Clichy, 'Bu nasıl oyuncu' dedi."