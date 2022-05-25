Son dakika: Trabzonspor'da gündem Halil Dervişoğlu ve Halil Akbunar!

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Şampiyonlar Ligi’ne Play-Off turundan katılacak olan Trabzonspor, önümüzdeki sezon yoğun bir fikstüre girecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, 3 kulvarda birden mücadele edecekleri için kadronun genişlemesi gerektiğini yönetime iletti. Tecrübeli hoca, özellikle takımdaki yerli kalitesini artırmak istiyor.Fanatik'in haberine göre ön tarafta yabancı isimlerin ağırlıkta olduğu Fırtına’da, iki Halil gündemde.

Joker adam olacak

Ailesi Trabzonlu olan ve geçtiğimiz yıllarda da sık sık Bordo-Mavili kulüple adı anılan Halil Dervişoğlu, Galatasaray ’daki kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Brentford’a döndü. Fırtına, mali şartların oluşması halinde Halil’i kiralamak amacında. 22 yaşındaki ismi, hücum hattında joker adam olarak düşünen Abdullah Avcı, Halil Akbunar’la da kanatları yedeklemeyi planlıyor.

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Güven Yalçın da radarda

Küme düşen Göztepe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Halil Akbunar için temasların çoktan başladığı öğrenildi. 28 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon Süper Lig’de çıktığı 31 maçta 4 gol, 6 asistlik skor katkısı göstermişti. Halil transferinin 1.5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeliyle bitebileceği konuşuluyor. Abdullah Avcı’nın ön taraf için listesinde olan bir diğer Türk oyuncu ise Beşiktaş ’la kontratı sona eren Güven Yalçın.

Yolcular netleşiyor

Fırtına’da gelecek oyuncular kadar gideceklerin de durumu önemli. Yeni transferlere yer açmak için yabancı kontenjanının rahatlatılması gerekiyor. Kiralık kontratı biten Puchacz’la vedalaşan Fırtına’da, Koita, Trondsen ve Kouassi’nin gelecek sezonda kadroda düşünülmedikleri öğrenildi. Giresunspor’da sezonu kiralık olarak tamamlayan Diabate ve Flavio da önümüzdeki yıl planlamasında yer almıyor. Bu isimler ya bonservisleriyle ya da kiralık olarak başka takımlara gönderilecek.

Gervinho kampa göre

1 sene daha kontratı bulunan Gervinho’nun geleceği ise kamp sürecinde netleşecek. Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle devre arasında sözleşmesi dondurulan Fildişili yıldız, geçtiğimiz haftalarda takımdan ayrı antrenmanlara başlamıştı. Yerlide ise ilk yolcu Yunus Mallı. Büyük umutlarla geldiği Trabzonspor ’da beklentilerin çok altında bir performans ortaya koyan gurbetçi futbolcunun, ayrılması kesin gibi.

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