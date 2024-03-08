Trabzonspor'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber! Fenerbahçe maçında...

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Karagümrük'ü konuk edecek olan Trabzonspor'da sakatlık problemi yaşanıyor.

Bordo - mavililerde takım kaptanı kaleci Uğurcan Çakır'ın sağ kalçasında kas yaralanması oluştuğu ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, Kaptanımız Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi."

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FENERBAHÇE MAÇI BELİRSİZ

Karagümrük maçında forma giyemeyecek olan Çakır'ın Fenerbahçe karşısında sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 31 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, 10 maçta kalesini gole kapattı.