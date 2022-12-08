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Trabzonspor ve Altay'ın eski futbolcusu Miodrag Jesic trafik kazasında hayatını kaybetti

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#Trabzonspor#Altay#Miodrag Jesic
Trabzonspor ve Altayın eski futbolcusu Miodrag Jesic trafik kazasında hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 15:55

Ülkemizde Trabzonspor ve Altay formaları giyen Sırp eski futbolcu ve teknik direktör Miodrag Jesic, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Süper Lig'de Trabzonspor ve Altay formaları giyen Sırp eski futbolcu Miodrag Jesic, geçirdiği trafik kazası sonucu 64 yaşında hayatını kaybetti. Sırbistan'ın güneyinde bulunan Ruma ile Jarak köylerini bağlayan yolda seyrederken aracının kontrolünü kaybeden ve karşı şeride geçen Jesic'in kamyonla çarpışma sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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Suudi Arabistan ekibi Al-Shoalah FC'nin teknik direktörü olan Miodrag Jesic, kariyerinde daha önce Partizan, CSKA Sofya, FK Sarajevo gibi kulüpleri çalıştırmıştı.

1985-1989 yılları arasında Altay'da top koşturan, 1989/90 sezonunu Trabzonspor'da geçiren Jesic, 1992 yılında Altay'a geri dönüp 1993 yılında da kariyerini sonlandırmıştı.

Ülkemizde lig ve kupa olmak üzere toplam 140 maçta forma giyen ve stoper mevkisinde oynayan Jesic, çıktığı 140 maçta 27 gol atıp 2 de asist yapmıştı.

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#Trabzonspor#Altay#Miodrag Jesic

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