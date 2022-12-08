Dünya Kupası'nda Gana - Uruguay maçının hakemi Daniel Siebert'e FIFA'dan kötü haber! Çılgına dönen Muslera ve Cavani hakkında soruşturma başlatılmıştı...

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2022 Dünya Kupası H Grubu'nun son maçlarında tarihi bir olay yaşanmış, aynı puan ve averajı paylaşan Güney Kore ve Uruguay'dan Güney Kore adını son 16 turuna yazdırmıştı.

GÜNEY KORE'DEN TARİHİ GERİ DÖNÜŞ

H Grubu'nda gruptan ilk iki maç sonunda çıkmayı garantileyen Portekiz, son maçta Güney Kore ile karşılaştı. Ronaldo'lu Portekiz, Ricardo Horta'nın 5. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Güney Kore 27. dakikada Young-Gwon Kim'in golüyle skoru eşitledi. Dakikalar 90+1'i gösterirken sahneye çıkan Hwang Hee-Chan, ülkesine 2-1'lik galibiyeti getirdi. Güney Kore bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti.

2010'U HATIRLATAN MAÇTA URUGUAY HATA YAPMADI AMA...

Grubun diğer maçında ise Gana ile Uruguay karşılaştı. 2010 Dünya Kupası Uruguay ile Gana arasında oynanan maça Luis Suarez'in uzatmalarda kalesine giden topu elle kesip kırmızı kart görmesi, ardından Gyan'ın penaltıyı kaçırması ve Uruguay'ın penaltılarla adını yarı finale yazdırması damga vurmuştu. Bu maç öncesi iki tarafta da o günü hatırlatan açıklamalar yapılmıştı. Nitekim maçta da Gana yine penaltı kazandı ve kaçırdı.

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Gana, maçın 20. dakikasında VAR incelemesi sonucu penaltı kazandı, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in 21. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Rochet gole izin vermedi. Bunun ardından maça ağırlık koyan Uruguay 26 ve 32. dakikalarda De Arrascaeta ile iki gol buldu. Kalan bölümde pozisyonlar olsa da başka gol olmadı ve Uruguay maçı 2-0 kazanıp puanını 4'e yükseltti.

PUANLAR VE AVERAJLAR EŞİTLENDİ, DAHA ÇOK GOL ATAN TURLADI

H Grubu'nda maçlar sona erdiğinde Portekiz 6 puanla grubu lider tamamlamıştı. 4'er puanlı Uruguay ve Güney Kore'nin averajları da eşit olduğu için turnuvada attıkları gol sayısına bakıldı. Güney Kore'nin 4 golü, Uruguay'ın ise 2 golü olduğu için Güney Kore grubu ikinci sırada bitirdi ve son 16 turuna yükselen taraf oldu.

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SON DAKİKADA PENALTI TARTIŞMASI! URUGUAYLI FUTBOLCULAR HAKEMİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gana karşısında 2-0 önde olan Uruguay, Güney Kore'nin Portekiz karşısında öne geçtiği haberini aldıktan sonra farkı arttırmaya çalıştı. Maçın son anlarında Gana ceza alanı içinde yaşanan pozisyonda Uruguay cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Daniel Siebert oyunu devam ettirdi. Uruguaylı futbolcular, mücadele sırasında başka pozisyonlarda da tartışmalı karar verdiğini düşündükleri Alman hakeme büyük tepki gösterdi.

Luis Suarez'in yedek kulübesinde gözyaşları içerisinde kaldığı son düdük sonrası başta Muslera olmak üzere Edinson Cavani, Diego Godin ve Jose Gimenez, tünele doğru yürüyen hakemin üzerine yürüdü ve Siebert'e büyük tepki gösterdi.

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GIMENEZ'DEN KÜFÜRLER! SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uruguay cephesinin hakeme tepkisi maçın ardından yaptıkları açıklamalarda da devam etti. Jose Gimenez, yaptığı açıklamada Alman hakem Siebert'e; "Bunlar hırsız, hırsızlar! Bunlar o... ç.... Evet evet, bu sözlerimi çekin, bunlar o... ç..." diyerek tepki gösterdi.

Fernando Muslera ve Edinson Cavani de maç sonrası yaptıkları paylaşımda üzüntülerinin yanı sıra gruptan çıkma şanslarının hakem kararıyla ellerinden alındığını ifade ettiler.

Yaşanan bu olay sonrası FIFA; Uruguay Futbol Federasyonu, Fernando Muslera, Edinson Cavani, Jose Gimenez ve Diego Godin hakkında disiplin soruşturması başlattı.

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BİR KÖTÜ HABER DE HAKEM SIEBERT'E! TURNUVA BİTTİ, EVİNE DÖNDÜ

Uruguay'a soruşturma açan FIFA, maçın hakemi Daniel Siebert'i de grup maçları sonrasında evine gönderdi. Alman basınında yer alan habere göre 38 yaşındaki Siebert, 'Turnuvanın devamında maç yönetmeyeceksin' denilerek ülkesine gönderildi.

Konuyla ilgili Bild'e konuşan Siebert; "Evet bu doğru, turnuva benim için bitti. Dünya Kupası'nda maç yöneterek hedefime ulaştım. Bu turnuvayı benim için özel bir tecrübeye çeviren herkese teşekkür ederim. Aldığım olumlu yorumlar ileriye umutla bakmamı sağlıyor. Şimdi tatile çıkıp ailemle güzel vakit geçireceğim." dedi.

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Bild'in haberine göre FIFA'nın Daniel Siebert ile ilgili verdiği karar Uruguay - Gana maçındaki yönetimiyle ilgili değil. Haberde hakem kurulunun Siebert'i teşekkür ederek Katar'dan yolcu ettiği ifade edildi.