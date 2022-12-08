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Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da forma giyen Burak Yılmaz, Antalya kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Her yerde şansını kullanmış ve başaramamış Burak Yılmaz'a Trabzonspor ve Şenol Güneş, güvendi ve beni Türk Futboluna kazandırdı. Galatasaray da beni Avrupa çapında bir oyuncu yaptı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'dan ekmek yedim. Emeklerini görmezden gelemem.

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"ŞİMDİKİ AKLIM 20'Lİ YAŞLARIMDA OLSAYDI BAMBAŞKA BİR BURAK OLURDU"

Kendimde gözle görülür bir değişim var ve bu yaşla ilgili diye düşünüyorum. Keşke senin yaşındayken şimdiki kafam olsaydı lafının doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdiki değişimim 20'li yaşlardaki Burak Yılmaz'da olsaydı, bambaşka bir Burak Yılmaz olabilirdi. Harika bir kariyerim oldu, başarının en üst noktalarını gördüm. O zamanlar şimdiki aklım olsaydı en azından Beşiktaş'tan gönderilmezdim diye düşünüyorum.

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"MİLLİ TAKIM'DA İSTİKRAR OLMALI"

Türk Milli Takımı, teknik taktikten ziyade duygularla oynanan bir platform. İstiklal Marşı'nı söylediğinde tüylerin diken diken olur. Hiçbir zaman para pul söz konusu olmaz, eski şeyleri açmak istemiyorum. Milli takım teknik direktörlüğünde istikrar olması gerekiyor. En ufak bir şeyde yollar ayrılıyor ülkemizde.

"TEKNİK DİREKTÖR OLARAK BÜYÜK BİR TAKIMDA ÇALIŞMA HEDEFİM VAR"

Biz hep alan taraftaydık, şimdi vermeye çalışıyoruz. Karşı tarafa bildiklerimizi öğretebilmek de bir hoca yeteneği, bunun üzerine çalışıyoruz. Aklımda teknik direktör olarak büyük takımda çalışma, şampiyon olma hedefim var ama bunu şimdi söylemeye gerek yok. Futboldan sonraki kariyerim için hazırlıklar yapıyorum. Selçuk İnan için çok mutluyum, en iyisini yapacağını düşünüyorum. Kariyerimde kazıya kazıya bir yere geldim, antrenörlükte de böyle olacak.

"YABANCI SINIRI DÜŞMEMELİ, YABANCI HAKEM OLMAMALI"

Yabancı hakem söz konusu olmamalı ve yabancı sınırı düşürülmeli. Hollanda'da yabancı sınırı yok ama sen o seviyeye gel, sende de olmasın. Çok yabancı istiyorsanız yabancı başkan gelsin, yabancı hoca gelsin, yabancı gazeteciler gelsin. Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?

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"KARİYERİMİN KIRILMA ANLARI..."

Gençlerin, Şenol Güneş gibi bir hoca ile karşılaşmaları gerekli bence. Benim hayatımdaki kırılma anlarımdan ilki Şenol Güneş ile tanışmam, ikincisi Çin'e transferim, üçüncüsü Lille'e gitmemdir.

"BOŞUNA ADANA DEMİR VEYA BEŞİKTAŞ HABERLERİ YAPMAYIN"

Futbol hayatıma Fortuna Sittard ile devam edip kariyerimi orada bitirmek istiyorum. Bu net. Boşu boşuna 'Burak, Adana Demir'e ya da Beşiktaş'a gidiyor.' diye haber yapmayın.

"JESUS BENİ FANI YAPTI"

Şenol Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli'nin sizden çok etkilendiğini düşünmüyorum. Onlar çok tecrübeli. Jorge Jesus, çok değerli bir hoca, Türkiye'ye çok fazla şey öğretiyor. Altay'a sahip çıkması benim için çok değerliydi ve beni fanı yaptı.

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"ARDA GÜLER'E NAZAR DEĞMESİN"

Arda Güler'e nazar değmesin, Allah yolunu açık etsin. Gururla takip ediyorum ama bir gün gazeteyi açıyorum PSG ve Manchester City istiyor. Bir gün açıyorum A MİLLİ TAKIM'a neden çağrılmadı diye konuşuluyor. Bir gün hocası neden oynatmadı diye eleştiriyoruz.

"ICARDI ÇOK DEĞERLİ AMA BAŞKA PROBLEMLERİ VAR"

Icardi, çok değerli bir oyuncu. Fit olursa, Galatasaray'a ve ülkemize çok şey katar. Başka problemleri var. Sakatlık olsun, özel hayatı olsun. Ama onları halledebilecek bir oyuncu.

"FUTBOLDA VE SANATTA TORPİL OLMAZ"

Genç oyuncuların peşinde aileleri ve babaları koşmasın. Babamın bir lafı vardır, 'Babası peşinden koşanlardan bir şey olmaz' diye. Tüm aileler, çocuklarını futbolcu yapmaya çalışıyor. Aileler, çocuklarını rahat bıraksın. Futbolda ve sanatta torpil olmaz.