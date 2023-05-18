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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'dan Fenerbahçe yanıtı!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Bjelica#Süper Lig
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 18, 2023 22:48

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

İşte Nenad Bjelica'nın açıklamaları;

Fenerbahçe'yi kutlarım. Çok pozisyon bulduk ama atamadık. Atsaydık farklı olurdu. 3-0'dan sonra takım yine elinden geleni yaptı. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdık.

MAÇ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ

Maç kazanmaya çalışıyoruz. Son maçı da bu şekilde kazandık. Son 7-8 maçta 4'lü defans oynayan bir takım vardı. Farklı şeyler deneyip, oyuncuların neler verebileceğini görmeye çalışıyoruz. Ancak özetlemek gerekirse, maç kazanmaya çalışıyoruz

'FENERBAHÇE'DEN TEKLİF ALDINIZ MI?' SORUSUNA YANIT

Bu konudan çok fazla bahsetmek istemiyorum. Trabzonspor’da mutluyum!

TREZEGUET'Yİ OYNATSAYDIK...

Trezeguet’yi oynatsaydık Abdulkadir Ömür’ü soracaktınız. Gelecek sene taraftarlarımıza şunu vadediyoruz. Fiziksel olarak daha iyi olacağız, daha kompakt, baskıyı daha iyi yapan bir takım olacağız.

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VISCA'NIN İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Visca’nın gayet iyi oynadığını düşünüyorum. Maç 2-0 iken 4 değişiklik yaptık çünkü bazen takımın ritmini artırmanız gerekir. Biz de bunu yapmaya çalıştık. Önümüzdeki sene bizimle devam edecek oyunculara şans vermeye çalışıyoruz

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#Trabzonspor#Bjelica#Süper Lig

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