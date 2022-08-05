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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Kazanabilmek önemliydi'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Kazanabilmek önemliydi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2022 23:46

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de yeni sezonun açılış maçında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Abdullah Avcı'nın sözleri;

İlk maçlar zor maçlardır. Geçen hafta kupa aldık, yorucu bir sezondan geçtik. Bence kazanabilmek önemliydi. Bazen daha dominant olmamız gerekiyor. Ama bunlarla ilk maçta karşılaşabileceğimizi biliyorduk.

TARAFTARA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Cuma günü içerde oynayacağımız maçta da bizimle beraber desteklerini enerjilerini vermesini rica ediyorum.

EMEĞİ ÇOK FAZLA

İstanbulspor'un benim için ayrı yeri var. 8.5 sene geçirdim. Avcı piyasada varsa İstanbulspor'un emeği çok fazla.

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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