İstanbulspor-Trabzonspor maçında sahne aldı, 21 yılın ardından bir ilk yaşandı! 6 gün sonra aynı gol...

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Süper Lig'de 2022-2023 sezonu İstanbulspor-Trabzonspor maçıyla başladı.

İLK DÜDÜK ARDA KARDEŞLER'DEN

ezonun ilk düdüğünü hakem Arda Kardeşler çaldı. Deplasman taraftarının yeniden stadyumlara gelmesi kararlaştırılırken, bu sezon en fazla yüzde 30 kapasite verileceği açıklanmıştı. İstanbulspor yönetimi tarafından Trabzonspor’a ayrılan bölümde bir çok bordo-mavili taraftar tribündeki yerlerini aldı. Sarı-siyahlı kulübün maçlarını oynadığı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda devam eden bakım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadyumu sezonun açılış maçına ev sahipliği yaptı.

KONSER PROJESİ HAYATA GEÇTİ

TFF tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan, maçların festival ve şölen havasında geçmesini hedefleyen proje hayata geçti. İlk olarak İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmada düzenlenen konser etkinliğinde Madrigal grubu sahne aldı. Maç öncesi verilen konserde tribünlere müzik ziyafeti sunuldu. Konserlere, önümüzdeki haftalarda Türk müziğinin önemli isimleri ile devam edilecek.

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17 YIL SONRA SÜPER LİG MAÇI

İstanbulspor, 2004-2005 sezonundan sonra ilk kez bir Süper Lig maçına çıkmış oldu.

İstanbul temsilcisinde, Trabzonspor müsabakasına yeni transferlerden sadece kaleci David Jensen forma giydi. Bir başka yeni transfer Partick Ebert de yedekler arasında bekledi.

İLK GOL CORNELIUS'TAN GELDİ

Karşılaşmanın 16. dakikasında sahne alan Cornelius, hem takımını öne geçirdi hem sezonun ilk golünü atmış oldu.

KUPADA DA 2 GOL ATMIŞTI

Sivasspor ile Trabzonspor'un oynadığı Süper Kupa maçında da Dinarmali golcü, 2 kez ağları havalandırmıştı.

6 GÜN SONRA AYNI İKİLİ

30 Temmuz'da aynı statta oynanan kupa maçında da Trabzonspor'un ilk golü benzer şekilde gelmişti.

İstanbulspor karşısında olduğu gibi korneri Visca kullanırken golü atan isim Cornelius oldu.

21 GOL SONRA GELEN GOL

Andreas Cornelius, 2001-2022 sezonunda Zafer Demiray’dan bu yana bir Süper Lig sezonunun açılış golünü atan ilk Trabzonspor oyuncusu oldu.

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