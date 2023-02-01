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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor'

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 23:30

Süper Lig'de Antalyaspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;

Bütününde bence iyi bir oyun. Daha erken kopabilirdi. Sona kaldı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Burada maç kaybetmememizin en büyük etkenlerinden biri Trabzonspor taraftarıdır. Transferde değil, onlara ihtiyacımız var. Pozitif baskılarına devam etsinler, edeceklerdir de. 36 maçtır bu rekorları onlarla kırdık. İyi bir maç kazandık. Daha erken kopabilirdi

27 AYDIR REKORLAR KIRIYOR

Bu takım 27 aydır rekorlar kırıyor, onlarla birlikte yaptık. Onlarla birlikte devam edeceğiz

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Trabzonspor maç kazandıkça yarışın içinde olmak isteyecektir. Bilgi alacağız. Devre arasındaki değişiklikler mecburi oldu. Bartra'nın kasığında problem var. Abdülkadir'in baş dönmesi oldu. Eren de yarın belli olacak

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#Trabzonspor#Abdullah Avcı#Süper Lig

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