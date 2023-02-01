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Canlı anlatım: Trabzonspor - Antalyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Antalyaspor#Süper Lig
Canlı anlatım: Trabzonspor - Antalyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 18:57

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Trabzonspor 0-0 Antalyaspor

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson

Trabzonspor Antalyaspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Saat 20.00'de başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

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#Trabzonspor#Antalyaspor#Süper Lig

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