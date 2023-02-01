Canlı anlatım: Trabzonspor - Antalyaspor maçı

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Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor kozlarını paylaşıyor.
Maçta ilk devre oynanıyor
Trabzonspor 0-0 Antalyaspor
İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.
Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Gerxhaliu, Güray, Erdal, Fernando, Ndao, Fredy, Doğukan, Larsson
Trabzonspor Antalyaspor MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Saat 20.00'de başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebiliyor.