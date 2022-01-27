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Trabzonspor Süper Lig'de olduğu gibi transferde de rakipsiz!

#Trabzonspor#Transfer#Süper Lig
Trabzonspor Süper Ligde olduğu gibi transferde de rakipsiz
Adil Demirçubuk

3 büyükler şu ana kadar bir tek imza dahi attıramazken, Trabzonspor şimdiden 8 futbolcuyu renklerine bağladı. Sezon başındaki tüm transferlerini ağustosa yetiştiren Trabzonspor, devre arasında da hız kesmedi. Kouassi’yi aralık ayında bitiren bordo mavililer, ardından Yusuf, Visca ve Puchacz’a imza attırıp ikinci yarıda forma giydirdi. Ağaoğlu yönetimi bununla da yetinmedi; Bursaspor’dan Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’i ‘geleceğe yatırım’ olarak aldı.

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Süper Lig’de en yakın rakibi İttifak Holding Konyaspor’un 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan; 3 büyüklerden Fenerbahçe’ye 18, Beşiktaş’a 19, Galatasaray’a ise tam 27 puan fark atarak şampiyonluğa koşan Trabzonspor, transferde de zirveyi bırakmıyor. Yaz aylarında elini çabuk tutarak Marek Hamsik, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Gervinho gibi kilit oyuncuları sezon başlamadan haftalar önce kadrosuna katan başkan Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Andreas Cornelius, Manolis Siopis, Stefano Denswil gibi nokta transferleri de ağustos ayı içinde bitirerek, takımın neredeyse sezona eksiksiz girmesini sağlamıştı.

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2.2 MİLYON EURO'LU KOUASSI BEDAVAYA TRANSFER EDİLDİ

Ara transfer döneminde de hızlı davranan bordo mavili yönetim, 3 büyük kulübün bir tek oyuncuya bile imza attıramadığı bu dönemde 8 futbolcuyu birden renklerine bağladı. İlk olarak 2021 Aralık’ında, piyasa değeri 2.2 milyon Euro olan Fildişi Sahilli kanat forvet Jean Kouassi ile anlaşan Karadeniz ekibi, ardından Kasımpaşa’dan kanat oyuncusu Yusuf Erdoğan, Medipol Başakşehir’den kanat oyuncusu Edin Visca, Altınordu’dan santrfor Enis Destan’ı bonservisleriyle, Union Berlin’den sol bek Tymoteusz Puchacz’u da sezon sonuna dek kiralık olarak kadrosuna kattı.

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YERLİLERLE TL ÜZERİNDEN ANLAŞMA YAPILDI

Trabzonspor diğer taraftan geleceğe yönelik transfer hamleleri de yaparak, Bursaspor’un genç yetenekleri Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’le kesin olarak anlaşmaya vardı. Bordo mavili kulüp, üç futbolcunun bonservisi için yeşil beyazlılara toplam 29 milyon TL ödeyecek. Transfer ettiği yerli futbolcularla Türk Lirası üzerinden anlaşan Trabzonspor, Yusuf Erdoğan’a 3.5 yılda 35 milyon TL, Enis Destan’a 4.5 yılda 13 milyon 750 bin TL garanti ücret verecek. Batuhan, Taha ve Kerem’e ödenecek ücretleri henüz açıkla mayan kulüp, yabancı transferleri Edin Visca, Puchacz ve Jean Kouassi için toplam 14.75 milyon Euro’luk yükümlülüğün altına girdi.

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#Trabzonspor#Transfer#Süper Lig

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