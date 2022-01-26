Son Dakika: Trabzonspor, Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'in transferlerini KAP'a bildirdi! 

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Trabzonspor, Bursaspor'dan Batuhan Kör, Kerem Şen ve Taha Altıkardeş'i kadrosuna kattığını açıkladı

İşte KAP'a yapılan açıklama;

"Bursaspor'a taksitler halinde 29.000.000.-TL ödenecektir. Yapılan anlaşmaya göre Bursaspor Kulübüne ayrıca, şarta bağlı prim olarak 3 milyon TL ödeme yapılacaktır"

DEVRE ARASI TRANSFERLERİ 8 OLDU

Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor, 3 genç futbolcu ile birlikte devre arasında yaptığı transfer sayısını 8'e yükseltti.

Bordo-mavililer daha önce; Jean Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan ve Enis Destan'ı kadrosuna katmıştı.