Trabzonspor maçı öncesi Okan Buruk'u bekleyen zor seçim: Gomis mi, Seferovic mi?

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Gomis hem Antalya hem de Ümraniye deplasmanında ‘İhtiyaç halinde camı kırınız’ dedirten bir performans sergiledi. Galatasaray’a direkt iki golüyle 6 puan kazandırdı. Gomis gerçekten iyi bir golcü. Ama yaşı 37!

Galatasaray’ın Gomis’ten yorulan rakibe karşı son 10-15 dakika oyuna sokup maksimum verimi almaya devam etmesi lazım.

Kısaca Gomis, yaşı, temposu itibarı ile Galatasaray’ın ideal 11’inde 1. santrfor olamaz.

YETENEK KALICIDIR AMA FİZİĞİ KALDIRMAZ

Seferovic’e gelince... Bir dakika! Daha 3. haftadayız. Ayrıca G.Saray’da oynanacak en zor mevkii belki de santrfor. Çünkü son yıllarda kolay kolay pas alamazsınız, iyi ortalar, servislerle karşılaşamayabilirsiniz. Falcao da doğru dürüst pas alamıyordu.

Seferovic daha 3. maçına çıktı. Biraz sabır. Bu iki isim arasında tercih Seferovic olur. Ayrıca Galatasaray direkt 11 oynayabilecek kalitede 25- 26 yaşlarında golcü alacak. Santrfor bölgesinde rekabet, kalitenin artıp yaş ortalamasının da düşmesi gerekli!

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Gomis mi oynamalı Seferoviç mi? Bu konuda Hikmet Karaman ile Ümit Karan’ın görüşlerine başvurduk.

ÜMİT KARAN: GOMiS iYi GOLCÜ ANCAK FiZiK DURUMU YETERSiZ

Seferovic takım oyununda ve ikili mücadelede daha etkili. Aynı zamanda gol vuruşları da iyi ve çok daha dinamik bir oyuncu. Kafa vuruşları da bana göre gayet iyi. Top saklıyor ama topla az buluşuyor.

KENAR OYUNCULARI BENCiLCE DAVRANIYOR

Bu da Galatasaray’ın kenar oyuncularının biraz bencil davranışlarından kaynaklı. Galatasaray’ın kanat oyuncuları skor üretme hedefinde ancak bir santrforu topla buluşturmak, asist yapmak en az gol atmak kadar önemli! Ayrıca Gomis’in oyuna sonradan dahil olup fiziksel olarak yorgun düşen rakiplere karşı süre alması kendisi için de bir avantaj. Gomis iyi golcü ama fiziksel durumu ve yüzde 100 iyi değil.

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HiKMET KARAMAN: BAZI MAÇLARDA iKiSi AYNI ANDA OYNAYABiLiR

‘Şu oynar’ demek bana göre doğru olmaz. Biraz niyet okumak olur. Bazı maçlarda rakibe göre her ikisi de oynayabilir. Tabii yanındaki oyuncu grubuna da bağlı. Bu da rakip defans özelliklerine değişkenlik göstermelidir.

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JESUS ÇOK iYi YAPIYOR

Hangisi daha etkili olur ya da çift santrfor mu doğru olur bana göre bunların doğru yanıtı rakiplere bağlı. Bunu özellikle Jorge Jesus çok iyi yapıyor. Rakibe göre orta saha ve forvet hattında değişime gidiyor. Orta sahada sahip olduğun 6 ve 8 numara pozisyonundaki oyunculara, sağ-sol bek özelliklerine göre çift hücum oyuncusu oynayabilir. Ben şimdi Almanya’dayım birçok maç izledim. Burada da birçok maçta çift hücum oyuncusu ile oynayan takım var.