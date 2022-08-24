Son dakika: Nantes, Mostafa Mohamed'in ardından Alexandru Cicaldau'yu da istiyor

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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna katan Nantes, Cicaldau'yu transfer etmek sarı kırmızılı kulüple görüşüyor.
L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Cicaldau ile yakından ilgileniyor.
Haberde, Fransız ekibinin Galatasaray'la oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın sağlanması durumunda Cicaldau'nun gelecek pazartesi günü Fransa'da olabileceği kaydedildi.
Alexandru Cicaldau, geçen sezon Romanya'nın Craiova takımından Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
Sarı kırmızılı formayla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol atıp 4 asist yaptı.