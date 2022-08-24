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Son dakika: Nantes, Mostafa Mohamed'in ardından Alexandru Cicaldau'yu da istiyor

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#Galatasaray#Transfer#Alexandru Cicaldau
Son dakika: Nantes, Mostafa Mohamedin ardından Alexandru Cicaldauyu da istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2022 20:20

Fransa Ligue 1 takımlarından Nantes, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Alexandru Cicaldau için sarı kırmızılı takımla görüşmelere başladı.

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Galatasaray'dan Mostafa Mohamed'i kiralık olarak kadrosuna katan Nantes, Cicaldau'yu transfer etmek sarı kırmızılı kulüple görüşüyor.

L'Equipe'in haberine göre, Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Cicaldau ile yakından ilgileniyor.

Haberde, Fransız ekibinin Galatasaray'la oyuncunun transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve anlaşmanın sağlanması durumunda Cicaldau'nun gelecek pazartesi günü Fransa'da olabileceği kaydedildi.

Alexandru Cicaldau, geçen sezon Romanya'nın Craiova takımından Galatasaray'a 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Sarı kırmızılı formayla toplamda 41 maça çıkan Cicaldau, 5 gol atıp 4 asist yaptı.

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#Galatasaray#Transfer#Alexandru Cicaldau

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