Trabzonspor, Karagümrük karşında da yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

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Süper Lig’de haftaya en yakın takipçilerinin 7 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor, bugün zorlu Karagümrük deplasmanına çıkacak. Trabzonspor’da stoper Hüseyin Türkmen ve kaleci Erce Kardeşler’in sakatlığı sürüyor.

Takımla çalışmalara önceki başlayan Bakasetas ve Koita durumları belirsiz ve sağlık ekibi iki futbolcu için yoğun mesai harcıyor.

Geçen hafta Gaziantep FK maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Marek Hamsik’in ise bugün şans bulacağı öğrenildi.

Karagümrük’te eksik çok

Ev sahibi ekipte sarı kart cezalıları Biglia ve Zukanovic, kırmızı kart cezalısı Hedenstad, sakat olan Alpaslan, Burak, Benatia ve Frei bugün forma giyemeyecek.

Son olarak geçen sezon 29. hafta sahasında Alanyaspor’a 3-1 kaybeden Karadeniz ekibi sonraki 25 lig maçında yenilmezken bugün serisini 26 karşılaşmaya çıkarmaya çalışacak.

Trabzonspor ayrıca Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı. Karadeniz ekibi ayrıca K.Gümrük ile oynadığı 4 maçı da kazandı.

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