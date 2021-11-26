Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır imzayı atıyor!

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Trabzonspor, Avrupa devlerinin peşinde olduğu 25 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır hakkında karar verdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, yetenekli eldivenin ücretinde iyileştirme yaparak mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatacak.

Haberde, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır'a yeni mukavele kapsamında garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeneceği belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Trabzonspor yönetimi, yaz döneminde Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.