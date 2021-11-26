Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır imzayı atıyor!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Donacağız 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecekDonacağız! 7-8 gün sürecek, sıcaklıklar 10 derece düşecek#Hava Durumu
Galatasaray kazandı, işler değişti F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...Galatasaray kazandı, işler değişti! F.Bahçe ve Beşiktaş yenilmesine rağmen ülke puanı...#UEFA Sıralaması
Milyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Aşı Alzheimera umut olur muMilyonlarca hastayı ve hasta yakınını ilgilendiriyor... Aşı Alzheimer'a umut olur mu? #Alzheimer
Kavcıoğlundan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağızKavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması: Tüm araçları kullanacağız#Enflasyon
İşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladıİşte yeni iPhone fiyatları... Apple Türkiye açıkladı#Apple
Bakan Yardımcısı Nebati açıkladı İşte ekonomide yol haritasıBakan Yardımcısı Nebati açıkladı! İşte ekonomide yol haritası#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
DSÖden flaş adım... En büyük korku gerçek olduDSÖ'den flaş adım... En büyük korku gerçek oldu!#Koronavirüs
Tehlike yüzünü gösterdi 50 bin kayıp vaka...Tehlike yüzünü gösterdi! 50 bin kayıp vaka...#Pandemi
İzmirde deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecekİzmir'de deprem konutları bugün depremzedelere teslim edilecek#İzmir
Profesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahteProfesör unvanıyla göreve başlamıştı... Her şeyi sahte#Zulâl Atalay Laçin
Dünya onu bu kare ile tanımıştı... Afgan kızının akıbeti belli olduDünya onu bu kare ile tanımıştı... 'Afgan kızı'nın akıbeti belli oldu!#Afganistan
Anlaşma tamamlandı, onay verildi İki Türk şirketi birleşiyorAnlaşma tamamlandı, onay verildi! İki Türk şirketi birleşiyor#SPK
Ünlü şarkıcı memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mıÜnlü şarkıcı memleketine gitti, annesiyle hasret giderdi... Onu tanıdınız mı?#Ünlülerin Anneleri
Yarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılarYarı yaşındaki sevgilisiyle aşkı buldu: Bir türlü ayrılamadılar#Casey Affleck
Köy evini kapattıKöy evini kapattı#Göksel
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Trabzonspor'da Uğurcan Çakır imzayı atıyor!

#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Sözleşme

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın ücretinde iyileştirme yaparak yetenekli eldivenin mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatma kararı aldı.

Haberin Devamı

Trabzonspor, Avrupa devlerinin peşinde olduğu 25 yaşındaki kaleci Uğurcan Çakır hakkında karar verdi.

Ajansspor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, yetenekli eldivenin ücretinde iyileştirme yaparak mevcut sözleşmesini 2 yıl uzatacak.

Haberde, şu anda garanti bonuslarla birlikte 8.5 milyon TL kazanan Uğurcan Çakır'a yeni mukavele kapsamında garanti bonuslar hariç 9 milyon TL ödeneceği belirtildi.

BONSERVİS BEDELİ 20 MİLYON EURO

Trabzonspor yönetimi, yaz döneminde Uğurcan Çakır'ın bonservis bedelini 20 milyon Euro olarak belirlemişti.

Süper Lig'de bu sezon 12 maçta forma giyen Uğurcan Çakır kalesinde 11 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapadı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trabzonspor#Uğurcan Çakır#Sözleşme

BAKMADAN GEÇME!

Ata Demirerden nostaljik paylaşım Kuşadası 1989

Ata Demirer'den nostaljik paylaşım! 'Kuşadası 1989'

#Ata Demirer
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothkonun eserini konuşuyor

Bir milyarlık tablonun sırrı... Dünya Mark Rothko'nun eserini konuşuyor

#Soyut Dışa Vurumculuk