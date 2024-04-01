Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı! Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Egemen Korkmaz...

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Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Heyecan ve mücadele dozu oldukça yüksek olan maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı - lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Michy Batshuayi kaydetmişti.
Karşılaşmanın ardından orta alanda bir sevinç yumağı oluşturan Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar arasında büyük arbede yaşanmıştı.
Olaylar sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler de belli oldu.
İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADAKİ PFDK SEVKLERİ
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?
Tedbirsiz sevk olduğu için PFDK'ya sevki gerçekleşen Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Osayi; Adana Demirspor maçında oynayabilecek. Eğer cezalar maç gününe dek açıklanırsa bu isimler mücadelede forma giyemeyebilir.
NE OLMUŞTU?
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.
Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.
Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.
Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.