×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı! Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Egemen Korkmaz...

Güncelleme Tarihi:

#PFDK#FENERBAHÇE#TRABZONSPOR
Trabzonspor - Fenerbahçe maçının PFDK sevkleri açıklandı Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve Egemen Korkmaz...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 12:56

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Maç sonunda orta alanda sevinen futbolcular ile saha içine giren taraftarlar arasında büyük bir arbede yaşanmıştı. Çıkan olaylar sonrasında PFDK sevkleri de merakla bekleniyordu. TFF'den yapılan açıklamayla Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen isimler belli oldu. İşte detaylar...

Haberin Devamı

Trabzonspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşmıştı. Heyecan ve mücadele dozu oldukça yüksek olan maçta kazanan taraf, 3-2'lik skorla sarı - lacivertliler olmuştu. Fenerbahçe'nin gollerini Fred ve Michy Batshuayi kaydetmişti.

Gözden KaçmasınFerdi Kadıoğlu, Fenerbahçeden Arsenale mi Yaz ayının ilk transferi başlığıyla duyurdularFerdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Arsenal'e mi? 'Yaz ayının ilk transferi' başlığıyla duyurdularHaberi Görüntüle

Karşılaşmanın ardından orta alanda bir sevinç yumağı oluşturan Fenerbahçeli futbolcular ile sahaya giren Trabzonsporlu taraftarlar arasında büyük arbede yaşanmıştı.

Olaylar sonrasında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen isimler de belli oldu.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMADAKİ PFDK SEVKLERİ

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/7 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu BRIGHT OSAYI SAMUEL'in 17.03.2024 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE 'nin aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu İRFAN CAN EĞRİBAYAT 'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi KÜRŞAT ÇİFTLİK 'in aynı müsabakadaki "kavgaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

Haberin Devamı

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi OKAN ÖZKAN 'ın aynı müsabakadaki "kavgası" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 45. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Gözden KaçmasınFenerbahçede başkan Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi... Takım: Mücadele etmek istiyoruz Koç: Hiçbir şey yapmama gibi bir durum söz konusu değilFenerbahçe'de başkan Ali Koç ve futbolcular bir araya geldi... Takım: 'Mücadele etmek istiyoruz!' Koç: 'Hiçbir şey yapmama gibi bir durum söz konusu değil'Haberi Görüntüle

SEVK EDİLEN FUTBOLCULAR ADANA DEMİRSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

Tedbirsiz sevk olduğu için PFDK'ya sevki gerçekleşen Oosterwolde, İrfan Can Eğribayat ve Osayi; Adana Demirspor maçında oynayabilecek. Eğer cezalar maç gününe dek açıklanırsa bu isimler mücadelede forma giyemeyebilir.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ardından saha karıştı.

Sarı-lacivertlilerin 3-2 kazandığı maçın ardından saha içerisinde sevinç gösterisi yaptığı sırada bordo-mavili taraftarlar sahaya sahaya indi.

Haberin Devamı

Bordo-mavili taraftarlarla Fenerbahçeli futbolcular arasında yaşanan olayları, güvenlik güçleri engellemekte zorlandı.

Trabzonsporlu bazı taraftarlar, Fenerbahçeli oyunculara saldırırken olaylar tüm dünyada büyük yankı uyandırdı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#PFDK#FENERBAHÇE#TRABZONSPOR

BAKMADAN GEÇME!