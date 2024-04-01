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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den Arsenal'e mi? 'Yaz ayının ilk transferi' başlığıyla duyurdular

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Ali Koç
Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçeden Arsenale mi Yaz ayının ilk transferi başlığıyla duyurdular
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 10:11

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin yakın ilgi gösterdiği Ferdi Kadıoğlu için yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde özellikle son 2 sezonda büyük bir yükselişe geçen milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu'na teklifler gelmeye devam ediyor.

DEV KULÜPLERİN RADARINDA

2018 yılında Fenerbahçe'ye imza atan 24 yaşındaki milli yıldız, performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başında geliyor. Adı sık sık İtalyan takımlarıyla anılan genç oyuncu, İngiliz devlerinin de radarına girdi.

ARTETA FERDİ'Yİ GÖZÜNE KESTİRDİ

Football London'un haberine göre; Arsenal, Ferdi Kadıoğlu'nu 'yaz aylarında yapabilecekleri ilk transfer' olarak tanımladı. Arteta'nın, her iki kanatta da bek olarak oynayabildiği için 24 yaşındaki oyuncuya hayran olduğu belirtildi.

Haberde; Tottenham, Liverpool ve Napoli'nin de Kadıoğlu'nun durumunu takip ettiği vurgulandı. Fenerbahçe, 2018 yılından bu yana takımın formasını giyen milli futbolcu için 30 milyon euro bonservis bekliyor.

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ALİ KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, "Ferdi benim ilk yurt dışı transferimdir. On numara pozisyonu için almıştık. O kadar güzel gelişti ki... Fenerbahçe'de mutlu ama artık yeni bir hikaye yazma zamanı geldi. Ferdi, 24 yaşında. Her maç üstüne koyarak gidiyor. Benim tahminim ve düşüncem, sezon sonunda yeni bir hikayeye yelken açacağı yönünde." sözlerini sarf etmişti.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 40 maçta süre alan Ferdi Kadıoğlu, takımına 3 gol 4 asistlik bir katkıda bulundu ve 3.369 dakikada sahada kaldı.

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