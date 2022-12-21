Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler oldu! Kulüp başkanlarının huzurunda dijital atamayla belirlendi

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Süper Lig'de bu hafta sonu oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler yönetecek. Trabzonspor'un sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadele cumartesi günü oynanacak.

BAŞKANLARIN HUZURUNDA DİJİTAL ATAMAYLA BELİRLENDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.



TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

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Sunumun ardından, Kulüp Başkanları ve temsilcileri eşliğinde Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi.

Gözler Trabzonspor - Fenerbahçe maçında



Dünya Kupası arası sonrası oynanacak dev maç öncesi Fenerbahçe, 29 puanla liderliğini sürdürüyor. Son şampiyon Trabzonspor ise 23 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasındaki üç puan mücadelesini cumartesi günü Spor Arena'dan da anbean takip edebileceksiniz.

Haftanın Karşılaşmalarını Yönetecek Hakemler:

23.12.2022, FRAPORT TAV ANTALYASPOR- MKE ANKARAGÜCÜ, ALİ ŞANSALAN

23.12.2022, HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK, ARDA KARDEŞLER

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24.12.2022, ATAKAŞ HATAYSPOR- BITEXEN GİRESUNSPOR , METE KALKAVAN

24.12.2022, KASIMPAŞA A.Ş.- DEMİR GRUP SİVASSPOR, SARPER BARIŞ SAKA

24.12.2022,Trabzonspor A.Ş.- FENERBAHÇE A.Ş., HALİL UMUT MELER

25.12.2022, ADANA DEMİRSPOR A.Ş.- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK, ERKAN ÖZDAMAR

25.12.2022, GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.- BEŞİKTAŞ A.Ş., ATİLLA KARAOĞLAN

25.12.2022, ARABAM.COM KONYASPOR- CORENDON ALANYASPOR, BAHATTİN ŞİMŞEK

25.12.2022, GALATASARAY A.Ş.- İSTANBULSPOR A.Ş., ABDÜLKADİR BİTİGEN

HAFTAYI BAY GEÇEN TAKIM: YUKATEL KAYSERİSPOR