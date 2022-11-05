Trabzonspor, Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivasspor kasalarını doldurdu!

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Avrupa'da yoluna devam eden 4 temsilcimiz hem ülke puanına büyük katkı verdiler hem de kasalarını doldurdular. Fenerbahçe, Trabzon, Başakşehir ve Sivas’ın şu ana kadarki toplam kazancı 43 milyon Euro’ya yaklaştı.

TRABZONSPOR 14.4 MİLYON EURO

Avrupa Ligi’ne veda etse de temsilcilerimiz arasında en çok parayı kazanan 14.4 milyon Euro ile Trabzon oldu. Şampiyonlar Ligi’ne playoff’ta veda ettiği için 5 milyon Euro teselli ikramiyesi alan Fırtına, Avrupa Ligi’ne katılımdan 3 milyon 630 bin Euro, performans priminden 1 milyon 950 bin Euro, katsayıdan 1 milyon 320 bin Euro, market gelirinden de 2.5 milyon euro kazanç sağladı.

FENERBAHÇE 13.9 MİLYON EURO

Devler Ligi’ne ön elemede veda etmesinin ardından yoluna Avrupa Ligi’nde devam eden Kanarya 13.9 milyon Euro’nun sahibi oldu. Sarı lacivertler gruplara ayak bastı parası olarak 3 milyon 630 bin Euro, performans priminden 3 milyon 360 bin Euro, grup lideri olduğu için 1 milyon 100 bin Euro, son 16’ya kaldığı için 500 bin Euro, katsayıdan 2 milyon 900 bin Euro, market gelirinden de 2.5 milyon Euro almaya hak kazandı.

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Başakşehir 7.2 MİLYON EURO

Konferans Ligi’ne katıldığı için 2 milyon 940 bin Euro, grup lideri olarak son 16 turuna kaldığı için 1 milyon 250 bin Euro alan turuncu lacivertliler 2 milyon 166 bin Euro’su gruptaki performansından olmak üzere katsayıdan da yaklaşık1 milyon Euro kazandı. Market geliri hariç toplam geliri 7.2 milyon Euro’ya ulaştı.

SİVASSPOR 6.7 MİLYON EURO

Yine Konferans Ligi’ne katılımdan 2 milyon 940 bin Euro, son 16’ya kaldığı için 1 milyon 250 bin Euro almaya hak kazanan Yiğido da performans geliri olarak 1 milyon 832 bin Euro, katsayıdan da yaklaşık 700 bin Euro alacak. Sivas da market kalemi hariç 6.7 milyon Euro’nun sahibi oldu.

KONYASPOR 550 BİN EURO

Konferans Ligi 3. elemede veda eden Konya da dayanışma ödülleri çerçevesinde 550 bin Euro aldı.