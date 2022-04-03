Trabzonspor-Beşiktaş maçı için koreografi hazırlığı

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Akyazı’da bugün tarihi günlerden biri yaşanacak... Günlerdir Medical Park Stadı’nda koreografi hazırlığı yapan Trabzonspor taraftar grupları, saat 20.30’da başlayacak derbi öncesi izleyenlere görsel bir şölen sunacak.

Farklı tribünlerde pankartlar, kartonlar ve dev bayraklarla adeta gövde gösterisi yapılacak.

Derbinin biletlerini çıktığı gibi yaklaşık 10 dakika içinde tamamen bitiren Trabzonsporlular, şampiyonluk yolunda takımlarının en büyük itici gücü olacaklar.

Maça gidemeyecekler için şehrin farklı noktalarında dev ekranların kurulacağı öğrenilirken, sadece İstanbul değil Avrupa’dan da yüzlerce taraftar Trabzon’a akın ediyor. Uçaklar full çekerken, otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.