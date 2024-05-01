Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Yabancı VAR da yabancı hakem de bence mantıklı

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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün ekonomik durumunu düzeltmek için büyük çaba sergilediklerini belirtirken yeni sezonda Abdullah Avcı ile tekrar şampiyonluğu hedeflediklerini söyledi. İstanbul’da teknik direktör Abdullah Avcı ile basın toplantısı düzenleyen Doğan camiaya mesaj vermek için bu buluşmayı organize ettiklerini belirtirken şu açıklamaları yaptı:

“Trabzonspor camiası şampiyonluğu bir gelenek haline getirmek istiyorsa ki şampiyonluktan başka bir sonuç başarı kabul edilmiyor, hocamızla olan birliktelik gibi camiamız da bir olmak zorunda. Görüntü anlamında değil, gönülden birlikteyiz. Aynı birlikteliği camia içinde yaşamamız gerek.

MENDY TAKIMDA KALACAK

Anlaştığımız oyuncular var. Yeni sezonda taraftarımıza şampiyonluk sevincini yeniden yaşatmak için her türlü hazırlığı yapıyoruz.

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Mendy ile ilgili gelen resmi teklif yok. Şu anda Trabzon’un da Mendy’yi satma düşüncesi yok.

BORCU KAPAMAYA TALiBiM

Onuachu’nun kalması için kulübüyle görüşüyoruz. Southampton bonservisle satmak istiyor ama çok ciddi maliyetleri olan bir oyuncu. Kiralama formülü üzerinde anlaşmaya çalışıyoruz. · Trabzonspor’un borcunu kapatmaya talibim. Zamana ve desteğe ihtiyacımız var. Benim maddi desteğe ihtiyacım yok. Manevi destek istiyorum.”

YABANCI VAR DA YABANCI HAKEM DE BENCE MANTIKLI

“Aralık ayından itibaren hiçbir kulüp konuşmazken, Trabzon olarak TFF’yi 5 kez ayrı ayrı istifaya davet etmiştik. Bu işi yapabildiklerini düşünmüyorum. Şu an 18 Temmuz’u bekliyoruz.”

Hakemlerin güvenilirliğinde tüm kulüplerimizin aklında bir sıkıntı olduğu net. Yabancı VAR, yabancı orta hakem de mantıklı.”

TARAFTARDAN DAHA FAZLA SABIR iSTiYORUM

Abdullah Avcı da Ertuğrul Doğan ile çok uyumlu çalıştıklarının altını çizerken şu ifadeleri kullandı:

“Yaptıklarımızın daha iyisini yapmak için buradayız. Transfer konusunda çalışmalar sürüyor. Genç oyuncu da olacak. Yatırımlık oyuncu da olacak. Oyun felsefesini oturtuyoruz. Bunu daha hızlı, agresif yapacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz.

Biz, şehrimizin çok kabul etmediği pas oyununu oynamaya devam edeceğiz.

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Daha fazla sabır istiyorum taraftardan. 1 dakikada çok seviyor, 1 dakika çok eleştiriyoruz.”