Trabzonspor - Başakşehir maçında tartışma yaratan penaltı pozisyonu! Hasan Ali Kaldırım tepki gösterdi...

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Süper Lig'in 19. haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, müsabakanın son anlarına doğru Hasan Ali Kaldırım'ın pozisyonu sonrası penaltı beklerken hakemin devam kararı tartışma yarattı.

Trabzon'da oynanan mücadelede iki takım da sahadan birer puanla ayrılırken son anlarda yaşanan penaltı pozisyonu çok tartışıldı.

TRABZONSPOR PENALTI BEKLEDİ

Müsabakanın 78. dakikasında Başakşehir ceza sahası içinde seken topu uzaklaştırmak isteyen Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Siopis ile giriştiği mücadele sonrası topa elle dokundu.

Pozisyon sonrası top kornere çıkarken bordo mavili oyuncular penaltı itirazında bulundu.

BİR SÜRE VAR'LA GÖRÜŞTÜ

Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, oyunu durdurup bir süre VAR ile iletişime geçti.

DEVAM KARARI ÇIKTI

Bu sırada bordo mavili taraftarlar ve futbolcular penaltı itirazını sürdürürken pozisyon bir süre incelendikten sonra devam kararı çıktı.

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Halil Umut Meler'in devam kararı bordo mavilileri memnun etmezken oyun Trabzonspor'un korner atışıyla devam etti.

HASAN ALİ'DEN PENALTI SORUSUNA TEPKİ

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa karşılaşmayı değerlendiren Hasan Ali Kaldırım, penaltı sorusuna tepki gösterdi.

"1 PUAN BİZİM İÇİN AZ"

Trabzon'a 3 puan için geldikleri ve 1 puan aldıkları için üzgün olduklarını belirten Hasan Ali Kaldırım, "1 puan bizim için az. Buraya 3 puan için gelmiştik. Oyun olarak kazandığımızı düşünüyorum. Böyle maçlarda girdiğiniz pozisyonları değerlendirmeniz gerekiyor ama iyi bir yoldayız. Hedefimiz bu sezonu zirvede tamamlamak." dedi.

"BUNU SORMANIZ BURADA AYIP"

Penaltı pozisyonuyla alakalı gelen soruya tepki gösteren Hasan Ali, "Rakip oyuncu beni itti. Topu uzaklaştırmak istedim. Bilerek olmadı. Ayağımdan elime çarptı. Penaltı verilse haklı olmazdı. Basit pozisyonlar. Bunu sormanız burada ayıp." diye konuştu.

GÜNTEKİN ONAY'DAN HASAN ALİ'YE TEPKİ

Hasan Ali'nin sözlerine tepki gösteren beIN SPORTS moderatörü Güntekin Onay ise "Hasan Ali Kaldırım penaltı sorusuna 'Sormanız ayıp' demiş. Türkiye'nin konuştuğu pozisyon. Kimin neyi soracağına, konuşacağına Hasan Ali karar vermiyor." şeklinde yanıt verdi.

"HAKEM DOĞRU BİR KARAR VERDİ"

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Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, penaltı pozisyonuyla ilgili gelen soruya, "Hakem doğru bir karar verdi." diye yanıt verdi.

MAÇ SONU AVCI, MELER'İN YANINA GİTTİ

Müsabakanın bitiş düdüğünün ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın hakemi Halil Umut Meler'in yanına giderek bir süre bir şeyler anlattı.