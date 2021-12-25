Trabzonspor 0-0 Başakşehir (Maçın özeti)

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Trabzon'da oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekip, ilk devre iki kez direğe takıldı ve skor değişmedi.

İkinci yarıda da her iki takım da pozisyonları değerlendiremedi.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor'un puanı 46 oldu. Emre Belözoğlu döneminde 11 maçta galibiyet, 3 beraberlik alan Başakşehir'in puanı ise 33'e yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

20. dakikada Bakasetas'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda üst direğe çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.

31. dakikada Hamsık'in ceza sahası içine doğru gönderdiği topu önüne alan Cornelius'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.

35. dakikada Visca'nın ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı faul atışını direkt kaleye sert gönderdi. Uğurcan Çakır, çift yumrukla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

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51. dakikada Visca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Aleksic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

63. dakikada Abdulkadir Ömür'ün ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed'de kaldı.

75. dakikada Chadli'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Okaka'nın vuruşunda top Uğurcan Çakır'da kaldı.



Stat: Medial Park

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mustafa Emre Eyisoy xx, İbrahim Bozbey xx

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Peres xx, Hüseyin Türkmen xx, Denswill xx, Trondsen x (İsmail Köybaşı dk. 83 ?) Dorukhan xx (Siopis dk. 76 x), Hamsık xxx, Bakasetas xx, Abdulkadir Ömür x (Yusu Sarı dk. 88 ?) Djaniny xx, Cornelius xx (Koita dk. 76 x)

Yedekler: Erce Kardeşler, Berat, Yunus Mallı, Abdulkadir Parmak, Ahmetcan Kaplan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Medipol Başakşehir:Muhammed xx, Çiçara xx , Duarte xx, Ndayishimiye xx, Hasan Ali xx, Mahmut xx, Berkay x (Deniz Taürüç dk. 74 x), Visca xx, Aleksic xx, Gulbrandsen xx (Chadli dk. 73 x), Okaka x

Yedekler: Volkan Babacan, Epureanu, Şener Özbayraklı, Rodriques, Emre Kaplan, Metin Emre, Lucas Lima, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Emre Bölezoğlu

Sarı Kartlar: Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Ndayishimiye, Okaka (Medipol Başakşehir)

(GÖK-BH-S)

İLK 11'LER

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Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Trondsen, Hüseyin, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Abdulkadir Ömür, Djaniny, Cornelius.

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Duarte, Youssouf, Hasan Ali, Mahmut, Visca, Aleksic, Berkay, Gulbrandsen, Okaka.