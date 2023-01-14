Canlı Anlatım: Trabzonspor Başakşehir maçı

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Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Trabzonspor: 1

Başakşehir: 0

Goller: 21' Bakasetas

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Peres, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Trezeguet, Djaniny, Gomez.

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.

TRABZONSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Başakşehir maçı bu akşam saat 19:00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Trabzon'da oynanan maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 14 maçta iki takımda 4'er galibiyet elde etti. 6 karşılaşmada ise takımlar sahadan beraberlikle ayrıldı. Başakşehir'e karşı sahasında son galibiyetini 15 Şubat 2015'de 3-2'lık skarla alan Trabzonspor, söz konusu maçın ardından rakibiyle evinde oynadığı 7 maçta 4 beraberlik 3 mağlubiyet aldı.

İSTATİSTİKLER

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İstanbul Başakşehir'in Süper Lig'e döndüğü 2014/15 sezonundan bu yana Trabzonspor'un Boz Baykuşlar'dan daha fazla mağlup olduğu bir rakibi bulunmuyor. İstanbul ekibiyle oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Trabzonspor, tek galibiyetini Şubat 2021'de deplasmanda aldı.

Trabzonspor'a konuk olduğu son yedi Süper Lig maçını kaybetmeyen İstanbul Başakşehir'in bugüne kadar üst üste sekiz ziyaretinde mağlubiyet almadığı tek rakibi Ankaragücü. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını gol yemeden kazanan Trabzonspor, bu şekilde üst üste üç galibiyeti en son Aralık 2021'de aldı. Bordo-mavililerin o serisi, İstanbul Başakşehir karşısındaki 0-0'lık beraberlikle sona ermişti.

Emre Belözoğlu'nun göreve geldiği Ekim 2021'den bu yana Süper Lig'de hiçbir takım İstanbul Başakşehir'den daha fazla deplasman puanı toplayamadı. Boz Baykuşlar, bu süreç boyunca ligde boy gösteren takımlar arasında dış sahada en az gol yiyen ekip konumunda. Son Süper Lig maçında Alanyaspor'a 5-0 mağlup olan Trabzonspor, lig tarihinde "son şampiyon" unvanını taşıdığı sezonda iki maçta 5+ gol yiyen ilk takım oldu. Bordo-mavili ekibi çalıştıran Abdullah Avcı ise kariyerinde ilk kez aynı sezonda üç maçı 4+ gol yiyerek tamamladı. Süper Lig'deki son yedi maçının sadece birini kaybeden İstanbul Başakşehir, tek yenilgisini gol atamadığı tek karşılaşmada Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak aldı.

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İstanbul takımlarını konuk ettiği son 10 Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor, son karşılaşmada Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde İstanbul temsilcilerine karşı evinde üst üste iki galibiyet alamadı.

Süper Lig'deki son üç maçında da 600+ isabetli pas yapan Trabzonspor, Opta'nın bu alanda detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana en uzun serinin sahibi olan İstanbul Başakşehir'in rekorunu egale edebilir. Son karşılaşmada 662 isabetli pasa rağmen 5-0 kaybeden bordo-mavililer, 2014/15'ten bu yana 600+ pasla tamamladığı bir maçta beş gol yiyen ilk takım oldu. Trabzonspor orta sahası Anastasios Bakasetas'ın Süper Lig kariyerinde gol atamadığı takımlar arasında en uzun süre sahada kaldığı ve kalesine en fazla şut çektiği rakibi İstanbul Başakşehir.

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Süper Lig'de Trabzonspor'a rakip olduğu son iki maçta üç golde pay sahibi olan Serdar Gürler, görev yaptığı son üç dış saha karşılaşmasında da en az bir gole doğrudan katkı sağladı. İstanbul Başakşehir formasıyla üst üste dört deplasman maçında gol katkısında bulunan son yerli oyuncu, şu an Boz Baykuşlar'ı çalıştıran Emre Belözoğlu'ydu. Trabzonspor'a rakip olduğu son Süper Lig maçını 3-1 kazanan Emre Belözoğlu, Abdullah Avcı'yı bordo-mavili ekibin başında üst üste iki kez mağlup eden ilk teknik direktör olmak istiyor.