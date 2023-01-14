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Süper Lig'de kaleciler için talihsiz hafta! Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig
Süper Ligde kaleciler için talihsiz hafta Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2023 20:12

Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş maçına kaleci Mert Günok'un, Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasına ise Volkan Babacan'ın yaptığı hatalar damga vurdu.

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Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 19. hafta maçında Mert Günok'un hatası çok konuşulurken yalnızca 3 saat sonra Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'dan kritik bir hata geldi.

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GEÇEN HAFTA PARLADI

Uzun süren sakatlığının ardından Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte takımın değişmez isimlerinden biri haline gelen Mert Günok, geçen hafta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.

Mücadele birçok gol pozisyonunda kalesini gole kapatan deneyimli kaleci 3 puanın en büyük mimarlarından biri oldu.

Kasımpaşalı futbolculara 5 net gol pozisyonunda geçit vermeyen file bekçisi, teknik heyeti ve taraftarları sevindirmişti.

KONYA'DA HATA

Çıkışını Konyaspor karşısında da sürdürmek isteyen Mert Günok, henüz ilk dakikada büyük bir hata yaptı.

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Valentin Rosier’in gönderdiği geri pasta Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok’un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu

Süper Ligde kaleciler için talihsiz hafta Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Zeminden seken topu ayağından kaçıran ve kalesinde gören Mert yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.

3. KEZ BUNU YAŞADI VE ERKEN GOL

Bu sezon 3 golle Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Beşiktaş, bu sezon yediği en erken golü bu şekilde filelerinde gördü.

ERSİN DESTANOĞLU DA KENDİ KALESİNE ATMIŞTI

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın 26. dakikasında ise Ersin Destanoğlu kendi kalesine gol atmıştı.

YAKLAŞIK 3 SAAT SONRA BİR KALECİ HATASI DAHA

Trabzonspor ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı karşılaşmada ise konuk ekibin kalecisi Volkan Babacan kritik bir hata yaptı.

Karşılaşmanın 21. dakikasında Anastasios Bakasetas, sağ ayağıyla şutunu çekti.

Kaleci Volkan Babacan'nın bacak arasından geçen top ağlarla buluştu. Tecrübeli kalecinin golden sonra yaşadığı üzüntü ekranlara yansıdı.

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Karşılaşmada bşaka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

BAKASETAS ATMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Trabzonspor'da golü atan Yunan yıldız Bakasetas, bu sezon forma giydiği 32 maçta 13 gol ve 11 asiste ulaştı.

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Süper Ligde kaleciler için talihsiz hafta Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...

*Görüntüler beIN sports'tan alınmıştır.

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#Beşiktaş#Konyaspor#Süper Lig

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