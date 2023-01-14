Süper Lig'de kaleciler için talihsiz hafta! Önce Mert Günok, sonra Volkan Babacan...

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Beşiktaş'ın Konyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Süper Lig'in 19. hafta maçında Mert Günok'un hatası çok konuşulurken yalnızca 3 saat sonra Başakşehir'in kalecisi Volkan Babacan'dan kritik bir hata geldi.
GEÇEN HAFTA PARLADI
Uzun süren sakatlığının ardından Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte takımın değişmez isimlerinden biri haline gelen Mert Günok, geçen hafta Kasımpaşa karşısında alınan 2-1'lik galibiyette büyük rol oynadı.
Mücadele birçok gol pozisyonunda kalesini gole kapatan deneyimli kaleci 3 puanın en büyük mimarlarından biri oldu.
Kasımpaşalı futbolculara 5 net gol pozisyonunda geçit vermeyen file bekçisi, teknik heyeti ve taraftarları sevindirmişti.
KONYA'DA HATA
Çıkışını Konyaspor karşısında da sürdürmek isteyen Mert Günok, henüz ilk dakikada büyük bir hata yaptı.
Valentin Rosier’in gönderdiği geri pasta Mert Günok kontrol etmek isterken topu ayağının altından kaçırdı. Top kaleye doğru yönelirken yetişmeye çalışan Mert Günok’un müdahalesine rağmen top çizgiyi geçti ve ağlarla buluştu
BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI
Zeminden seken topu ayağından kaçıran ve kalesinde gören Mert yaptığı hata sonrası büyük üzüntü yaşadı.
3. KEZ BUNU YAŞADI VE ERKEN GOL
Bu sezon 3 golle Süper Lig'de kendi kalesine en fazla gol atan takım olan Beşiktaş, bu sezon yediği en erken golü bu şekilde filelerinde gördü.
ERSİN DESTANOĞLU DA KENDİ KALESİNE ATMIŞTI
Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'ın İstanbulspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın 26. dakikasında ise Ersin Destanoğlu kendi kalesine gol atmıştı.
YAKLAŞIK 3 SAAT SONRA BİR KALECİ HATASI DAHA
Trabzonspor ile Başakşehir'in kozlarını paylaştığı karşılaşmada ise konuk ekibin kalecisi Volkan Babacan kritik bir hata yaptı.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Anastasios Bakasetas, sağ ayağıyla şutunu çekti.
Kaleci Volkan Babacan'nın bacak arasından geçen top ağlarla buluştu. Tecrübeli kalecinin golden sonra yaşadığı üzüntü ekranlara yansıdı.
Karşılaşmada bşaka gol olmadı ve Trabzonspor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
BAKASETAS ATMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan, Trabzonspor'da golü atan Yunan yıldız Bakasetas, bu sezon forma giydiği 32 maçta 13 gol ve 11 asiste ulaştı.
*Görüntüler beIN sports'tan alınmıştır.