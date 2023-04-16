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Tolunay Kafkas'tan Arda Güler'e övgü

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#Ankaragücü#Tolunay Kafkas#Fenerbahçe
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 00:02

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, deplasmanda Fenerbahçe ile oynamanın zorluğuna dikkati çekerek, “Taylan pres alanında kaldı. Savunma arkasına derin top atamadık. Oyunun büyük bölümünü kontrol ettik, duran top dışında pozisyon vermedik. Oyunda topsuz kontrol de çok önemli. İkinci yarıdaki senaryo tam istediğimiz gibi gelişti. Fenerbahçe stadında maalesef 1 gol yetmiyor. Birkaç gol atmak lazım. Üzerine koyarak giden bir takımımız var, oyuncularımla gurur duyuyorum." dedi.

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“HAKEMİN YAPTIĞI DAVRANIŞ SORUN DEĞİL, BUNUN ÖNCESİ VAR”

Mücadelenin hakemi Atilla Karaoğlan hakkında konuşan Kafkas, “Ben sahanın içinde kalmak istiyorum. Duygusal tepkiler zarar verir. Bir şey değişmez biliyorum. Hakemin yaptığı davranış sorun değil, bunun öncesi var” şeklinde konuştu.

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Tolunay Kafkas, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler'in çok büyük bir yıldız olduğunu ifade ederek, Güler’in hem Fenerbahçe hem de milli takıma büyük katkı sağlayacağını dile getirdi. Lamine Diack'a önemli teklifler geldiğini de belirten Kafkas, oyuncunun performansından memnun olduklarını söyledi.

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#Ankaragücü#Tolunay Kafkas#Fenerbahçe

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