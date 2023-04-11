Tolunay Kafkas: Hedefimiz Fenerbahçe'den puan almak

Haberin Devamı

Son 7 günde birbirinden zorlu 3 maç oynadıklarını söyleyen Kafkas, “Kupada 23 yıl sonra yarı final gördük. İstanbulspor maçıyla bence ligin en zor maçını oynadık. Kazanmayı bildik. İkinci yarı oyundan biraz düştük, oyuna ortak ettik İstanbulspor’u. Şimdi çok büyük bir takımla oynayacağız, şampiyonluk hedefi olan. Oyun anlayışımızdan vazgeçmeyeceğiz, aynı oyun anlayışıyla orada olacağız. Belli bir maç planımız olacak. Her maça göre farklı bir maç planı planlıyoruz ama kendi oyun anlayışımızdan, ilkelerimizden ve prensiplerimizden vazgeçmeden oradan da 1 puan ya da 3 puan almak istiyoruz, hedefimiz puan almak” dedi.

Antrenmanların iyi gittiğini ifade eden Tolunay Kafkas, “Eksiklerimiz var ve bu da bir süreç işi. Bu süreç içerisinde ben takımımızın daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bu kısa sürede hem antrenman tempomuza hem de oyun anlayışımıza cevap verdiler. Daha da iyi olabiliriz. Elimizdeki oyuncuların daha iyi olabilme potansiyeli var. Benim tek amacım oyunu ve oyuncuyu geliştirmek, Ankaragücü’nü iyi yerlere taşıyabilmek” diye konuştu.

Haberin Devamı

“ARDA GÜLER TÜRK FUTBOLUNUN PARLAYAN YILDIZI”

Altay Bayındır ve Arda Güler ile ilgili yöneltilen soruya yanıt veren Kafkas, “Arda var, Altay var. Ferdi’nin de alt yaş gruplarına kazandırılması için çok uğraş veren isimlerin başındaydım. Altay, hem kişiliğiyle hem oyunculuğuyla Türk futboluna damga vurdu, damga vurmaya da devam edecek. Arda da hem Fenerbahçe’nin hem Türk futbolunun parlayan yıldızı. O da hem Fenerbahçe’ye hem de yurt dışına giderse çok büyük katma değerler sağlayacağına inanıyorum. İkisi de Fenerbahçe için çok büyük kazanç. Hem kişilikleri hem de oyunculukları için ailelerine binlerce kere teşekkür etsek azdır" ifadelerini kullandı.

"ANKARAGÜCÜ TRİBÜNÜ ÇOK ÖZEL BİR TRİBÜNDÜR"

Kendisinin de Ankaragücü tribünlerinden geldiğini belirten Tolunay Kafkas, "Ankaragücü tribünü çok özel bir tribündür. Bu zamana kadar çok özel bir destek oldu, bunun için teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelir. Zaman zaman maçın içerisinde olumsuz durumlar olsa bile biz seyircinin desteğiyle bunları aşmasını bildik. Çok büyük bir kulüp, çok büyük bir taraftar grubuna sahibiz” dedi.

Haberin Devamı

GHAYAS ZAHİD: İYİ BİR MAÇ YAPACAĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM

MKE Ankaragücü’nün takım kaptanı ve başarılı orta saha oyuncusu Ghayas Zahid, Fenerbahçe maçının çok önemli olduğunu ifade ederek, “Biz iyi bir takımız. Bunu İstanbulspor ve Trabzonspor maçlarında da gösterdik. Bu performansımızı devam ettirip onlara karşı iyi bir maç yapacağımızı düşünüyorum. Takım olarak iyi hazırlanacağımızı düşünüyorum. Ankara’yı çok seviyorum, benim için çok güzel bir şehir. Kulüpte çalışanlar olsun, takım arkadaşlarım olsun hepimiz çok güzel bir şekilde kenetlendik. Sezon sonumda sözleşmem bitiyor ama bunun hakkında çok bir yorumum yok, sadece anda kalmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Haberin Devamı

ALİ SOWE: DAHA ÇOK GOL ATACAĞIMA İNANIYORUM

Ankaragücü’nün golcü oyuncusu Ali Sowe ise her maçın önemli olduğunu ama Fenerbahçe maçının final niteliğinde olduğunu söyledi. Takım olarak yakaladıkları form grafiğini devam ettirmek istediklerini vurgulayan Sowe, “Formdayım ama bunun devamı var. Daha çok gol atıp daha iyi performanslar vereceğime inanıyorum. Fenerbahçe maçında da aynı istikrarı ve isteği göstereceğime eminim. Benim hedefim Fenerbahçe karşısında gol ve gollerle takımıma yardım etmeye devam edeceğim. Bu maç özelinde iyi hazırlanıp güzel bir performans vereceğime inanıyorum. Ankara’yı gerçekten çok seviyorum, şehirle iyi kenetlendiğimi düşünüyorum. Ankara güzel bir şehir. İşler pozitif bir şekilde gelişirse hedefim Ankara’da devam etmek” şeklinde konuştu.