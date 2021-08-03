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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:58 | Son Güncelleme:

Tokyo 2020'de üç adım atlamada Necati Er, ciritte ise Eda Tugsuz finalde

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Tokyo 2020'de üç adım atlamada Necati Er, ciritte ise Eda Tugsuz finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde sporcularımızın başarılı performansları sürüyor. Milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı. Eda Tuğsuz ise cirit atmada finale yükseldi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Necati Er, üç adım atlamada finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Necati Er, elemelerde B Grubu'nda yarıştı.

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Necati, üçüncü atlayışında 17.13 metreye ulaşarak bu sezonki en iyi derecesini yaptı. Serisinin en iyi 2. mesafesini atlayan milli atlet, elemeler için belirlenen 17.05 metreyi geçerek doğrudan finale yükseldi.

Final yarışları, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ 05.00'te Tokyo Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

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CİRİTTE EDA TUĞSUZ FİNALDE

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Eda Tuğsuz, cirit atmada finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde milli sporcu Eda Tuğsuz, cirit atma elemelerinde B Grubu'nda yarıştı.

İlk hakkı geçersiz olan 24 yaşındaki milli atlet, ikinci atışında 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini gerçekleştirdi.

Doğrudan final için gerekli olan 63 metreye ulaşamayan Eda, buna rağmen grubunda 3'üncülüğü alırken genel sıralamada da en iyi atışı yapan 5. sporcu oldu. Eda Tuğsuz, bu derecesiyle finalde yarışacak 12 atletten biri olmaya hak kazandı.
Milli sporcu, cirit atma finalinde 6 Ağustos Cuma günü TSİ 14.50'de yarışacak.

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