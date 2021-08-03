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GeriTokyo2020 Son Dakika: Milli atlet Ramil Guliyev, diğer serileri beklemeden yarı finalde
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Tokyo2020
AA
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:52 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Milli atlet Ramil Guliyev, diğer serileri beklemeden yarı finalde

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Son Dakika: Milli atlet Ramil Guliyev, diğer serileri beklemeden yarı finalde

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale yükselme başarısı gösterdi.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Ramil Guliyev, 200 metrede yarı finale çıktı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizm yarışları devam etti.

Tokyo Olimpiyat Stadı'ndaki 200 metre elemelerinde 3. seride piste çıkan dünya şampiyonu Ramil Guliyev, 20.54'lük derecesiyle 2. sırada yer aldı ve diğer serilerin sonucunu beklemeden doğrudan adını yarı finale yazdırdı.

Ramil, dünya 2 numarası, 200 metrede Rio 2016 ikincisi Kanadalı Andre de Grasse'yi geride bırakarak ikinciliği elde etti.

200 metrede dünya sıralamasının 3. basamağında bulunan Ramil'in yer alacağı yarı final yarışları, TSİ 14.50'de başlayacak.

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