Son Dakika: Avrupa rekoru kıran Karsten Warholm çılgına döndü! Yasmani Copello Escobar en iyi derecesini yaptı

Spor Arena / AA - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.



Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

REKORU KIRAN WARHOLM'UN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLERİ



Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.

400 metre engelli finalinde 45.94'lük derecesiyle dünya rekoru kıran Karsten Warholm'ün tepkileri sosyal medyada çok konuşuldu. Kendinden geçen Norveçli sporcu, formasını da yırttı.

Tarihin en iyi 400 metre yarışlarından birine tanık olduk.



- Norveçli Karsten Warholm dünya rekoru kırdı

- Yasmani Copello kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.pic.twitter.com/DrD2MLraGT — Spor Arena (@sporarena) August 3, 2021

Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.