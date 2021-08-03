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Tokyo2020
Haber Giriş: 03.08.2021 - 07:30 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Avrupa rekoru kıran Karsten Warholm çılgına döndü! Yasmani Copello Escobar en iyi derecesini yaptı

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Son Dakika: Avrupa rekoru kıran Karsten Warholm çılgına döndü! Yasmani Copello Escobar en iyi derecesini yaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde tarihin en iyi 400 metre yarışlarından birine tanık olduk. Milli atlet Yasmani Copello kendine ait Türkiye rekorunu tekrarlarken Norveçli Karsten Warholm dünya rekoru kırdı. Norveçli sporcunun rekorun kırıldığı an gösterdiği reaksiyonlar ise görülmeye değerdi...

Spor Arena / AA -  2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400 metre engellide 6. oldu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı yapıldı.

Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6. sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine ait Türkiye rekorunu tekrarladı.

Son Dakika: Avrupa rekoru kıran Karsten Warholm çılgına döndü Yasmani Copello Escobar en iyi derecesini yaptı

REKORU KIRAN WARHOLM'UN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜLERİ

Kategorinin en iyi atletlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı.

Son Dakika: Avrupa rekoru kıran Karsten Warholm çılgına döndü Yasmani Copello Escobar en iyi derecesini yaptı

400 metre engelli finalinde 45.94'lük derecesiyle dünya rekoru kıran Karsten Warholm'ün tepkileri sosyal medyada çok konuşuldu. Kendinden geçen Norveçli sporcu, formasını da yırttı.



Dünya 2 numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı. Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise 46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kırarak bronz madalyaya ulaştı.

Yasmani Copello Escobar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Son Dakika: Avrupa rekoru kıran Karsten Warholm çılgına döndü Yasmani Copello Escobar en iyi derecesini yaptı

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