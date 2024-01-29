TFF'den yayın ihalesi açıklaması! 4 kurum dosyayı aldı

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TFF, Süper Lig ve 1. Lig yayın hakkı ihale dosyasını şu ana dek 4 kurumun aldığını açıkladı. 4 yabancı kurumun da ilgisinin sürdüğü duyuruldu.

İşte TFF'nin açıklaması;

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu, daha önce 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak belirlenen ihale dökümanlarının en son teslim alınma süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirlenmesine karar verdi.

İhale kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının Devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacaktır. Yayın ihalesinin "İhale Genel Şartnamesi" ve her bir pakete ait "Özel Şartnameler" ile eklerini satın alma süreci devam etmektedir.

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İhale şartnamesi TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden elden alınabilecek

Yayın ihalesine katılabilecek olan sermaye şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları ve ortak girişimler/iş ortaklıkları; İhale Genel Şartnamesi ile birlikte Paket A, Paket B, Paket C, Paket D ve Paket E Özel Şartnamelerini ve eklerini içeren ihale dokümanlarını, satış bedeli olan 300.000 TL'yi TFF'nin Denizbank A.Ş. TR41 0013 4000 0600 1423 8000 01 IBAN numaralı banka hesabına ödeyerek 02.02.2024 günü saat 17.00'ye kadar, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Çayağzı Köyü Riva/Beykoz/İstanbul adresinde mukim TFF Mali İşler Direktörlüğü'nden çalışma saatleri içerisinde yetkili kişilerce elden teslim alabilirler.

Teklif vermek için son tarih 14/02/2024 Çarşamba günü saat 14.00 olup, verilen teklifler Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı'nca oluşturulan İhale Komisyonu tarafından değerlendirilecektir. İhale Komisyonu, ilk teklifleri değerlendirdikten sonra isteklilerin hepsinden veya bir kısmından yeni teklif isteyebilir. İhale Komisyonunun vereceği makul süre içerisinde ilgili kişilerden yeni tekliflerini sunmaları istenir. İhale komisyonu gerek gördüğü kadar yeni teklif alabilir. Yeni teklifler İhale Genel Şartnamesi'nde belirtilen usul ile sunulur.

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Sürecin 29 Şubat tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor

TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devrine ilişkin ihalenin 29.02.2024 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Türkiye Futbol Federasyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadığı gibi tüm teklifleri reddetmekte veya ihaleyi iptal etmekte serbesttir.