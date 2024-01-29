Merih Demiral için sürpriz iddia! İtalya Serie A devi, transfer için harekete geçti...

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Fenerbahçe altyapısından yetiştikten sonra önce Portekiz'de Sporting sonra ise İtalya'da Sassuolo, Juventus ve Atalanta formalarını giyen milli futbolcu Merih Demiral, bu sezon başında 16.6 milyon euro bonservis bedeliyle Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin yolunu tutmuştu.

Serie A'da oynadığı dönem performansıyla futbolseverleri etkileyen Merih Demiral için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

MILAN GÖZÜNÜ KARARTTI

Di Marzio'nun haberine göre Serie A devi Milan, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Haberin devamında Al Ahli'nin yıldız futbolcuyu bırakmak istemediği ve kapıyı oldukça yüksek bir paradan açacağı kaydedildi.

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Bu sezon Al Ahli formasıyla 8 resmi maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 511 dakika süre aldı ve 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.