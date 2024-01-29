Son Dakika: Çağlar Söyüncü resmen Fenerbahçe'de! Transfer açıklamasında Cengiz Ünder detayı

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Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Altınordu altyapısından yetiştikten sonra direkt olarak yurt dışına transfer olan Çağlar, böylece kariyerinde ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek.

Transfer açıklamasında Çağlar Söyüncü'nün soyunma odasında Cengiz Ünder fotoğrafına doğru baktığı görüntüye de yer verildi.

Fenerbahçe yöneticilerinden Selahattin Baki'nin yer aldığı imza töreninde Çağlar Söyüncü, “Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig’de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.



Transferle ilgili sarı lacivertli kulübün resmi açıklaması şöyle;



Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı.

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Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki yer aldı.

İmzaların atılmasının ardından ilk röportajını veren Çağlar Söyüncü;

“Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig’de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım” dedi.

Çağlar Söyüncü’ye ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile başarılar diliyoruz.