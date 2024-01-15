TFF'den İsrailli oyuncular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev için karar

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Türkiye Futbol Federasyonu; Süper Lig ekipleri Başakşehir ve Antalyaspor ile birlikte futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı.

Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ye sevk edilen Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev, disiplin talimatına göre 4 ila 8 müsabakadan men cezası alabilir.

Futbolcusunun ideolojik propagandası nedeniyle sevk edilen Antalyaspor ve Başakşehir kulüpleri ise para cezasıyla karşı karşıya.

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MADDE 42 – AYRIMCILIK VE İDEOLOJİK PROPAGANDA

(1) Irk, dil, din, etnik köken ayrımcılığı veya herhangi bir şekilde ayrımcılık yaparak insanlık onurunu zedeleyen,

(a) Futbolculara 4 ila 8 müsabakadan men cezası,

(b) Kulüp yöneticilerine ise 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası ve Süper Lig kulübü yöneticileri için 78.000.-TL’den 315.000.-TL’ye kadar, 1. Lig kulübü yöneticileri için 39.000.- TL’den 156.000.-TL’ye kadar, 2. Lig kulübü yöneticileri için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar, 3. Lig kulübü yöneticileri için 19.500.-TL’den 39.000.-TL’ye kadar para cezası,

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(c) Görevlilere ve diğer kişilere, 4 ila 8 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş

yasağı, veya 30 ila 60 gün arasında hak mahrumiyeti cezası, verilir.

(2) Mensupları ve taraftarları 1. fıkrada tanımlanan fiili gerçekleştiren kulüplere ise ayrıca Süper Lig için 195.000.-TL’den 600.000.-TL’ye kadar, 1. Lig için 120.000.-TL’den 300.000.- TL’ye kadar, 2. Lig için 60.000.-TL’den 120.000.-TL’ye kadar, 3. Lig için 30.000.-TL’den 60.000.-TL’ye kadar para cezası verilir.

(3) Ayrıca ihlalin ağırlığına göre veya tekerrür halinde, kulübe bir veya daha fazla müsabakayı seyircisiz oynama, saha kapatma, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi ek cezalar da verilebilir.

(4) Müsabaka öncesinde, esnasında ve sonrasında her türlü ideolojik propaganda yapmak

yasaktır. Bu yasağa uyulmaması halinde bu maddede belirtilen cezalar uygulanır.

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TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

1-RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ’nün futbolcusu tarafından 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapılan paylaşımda yer alan “ ideolojik propaganda” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

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EDEN KARZEV’in (Rams Başakşehir Futbol Kulübü Futbolcusu) 14.01.2024 tarihinde sosyal medya hesabından (instagram) yapmış olduğu paylaşımında yer alan “ ideolojik propagandası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2-BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü’nün 14.01.2024 tarihinde oynanan BITEXEN ANTALYASPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki futbolcusunun “ ideolojik propagandası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü futbolcusu SAGIV SHALOM JEHEZKEL ’in aynı müsabakadaki “ ideolojik propagandası” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 42. maddesi uyarınca 15.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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3- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 13.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 13.01.2024 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Trendyol Süper Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5-GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 12.01.2024 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş. Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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6- EYÜPSPOR Kulübü’nün 13.01.2024 tarihinde oynanan EYÜPSPOR-ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ Trendyol 1. Lig müsabakasındaki“ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- 1461 TRABZON FK Kulübü futbolcusu NİZAMETTİN ÇALIŞKAN’ın 13.01.2024 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. Kulübü futbolcusu SEMİH ÜSTÜN’ün 13.01.2024 tarihinde oynanan 1461 TRABZON FK-KIRKLARELİSPOR FUTBOL A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 14.01.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.