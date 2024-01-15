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Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı

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#Futbol#Eden Karzev#Başakşehir
Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 18:51

Süper Lig ekibi Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sonrası gözaltına alındı. İfadesinin ardından Karzev, serbest bırakıldı.

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Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını bileğindeki sargıya yazdığı ve kameralara gösterdiği ifadeler sonrasında gözaltına alınan İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel’in ardından Başakşehir’in İsrailli futbolcusu Eden Karzev ise sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşım sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Karzev’i gözaltına aldı. Karzev’in ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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BAŞAKŞEHİR’DEN KARZEV’E SORUŞTURMA

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir FK, ’100 gün’ ifadelerinin yer aldığı bir paylaşımı alıntılayıp sosyal medya hesabından kullanan İsrailli futbolcu Eden Karzev hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Kişisel sosyal medya hesabından ülkemizin hassasiyetlerine ters düşen paylaşım yaparak kulüp disiplin talimatlarını ihlal eden Eden Karzev hakkında kulübümüzce disiplin soruşturması başlatılmış olup, bu hususta oyuncunun yazılı savunması talep edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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#Futbol#Eden Karzev#Başakşehir

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