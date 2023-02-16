TFF ve Süper Lig kulüplerinin başkanlarından birlik mesajları

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Trabzonspor'un Basel ile oynayacağı müsabakayı tribünden izlemeye giden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig kulüplerinin başkanları açıklamalar yaptı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ: TÜM RENKLER TRABZONSPOR ATACAK

6 Şubat'ta meydana gelen deprem bizi çok derinden etkiledi. Gerçekten yüreğimiz yanıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda ne kadar duyarlı olduğunu meydana çıkardı. Biz de aynı duyarlılığı futbol ailesi olarak gösteriyoruz. Trabzonspor'un Basel ile yapacağı maç bizim için son derece önemli. Tüm dünyaya mesaj vermek istiyoruz. Acımız çok büyük. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün bütün renkler hepsi Trabzonspor atacak

DURSUN ÖZBEK: ORTAK OLMAK İÇİN GELDİK

Futbol ailesi böyle bir günde, Trabzonspor'umuzu desteklemek, güç vermek ve başarısına ortak olmak için buraya geldik. Bu akşam Trabzonspor'a başarılar diliyorum. Bu acı günde, Türk insanına bir nebze olsun güzel bir gece yaşatmasını diliyorum

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GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: DESTEK İÇİN BURADAYIZ

Sözün bittiği, boğazın düğümlendiği bir durum. Trabzon'da bir milli maç edasıyla buradayız. Tüm başkanlarımızla destek için buradayız

ALİ KOÇ: DAYANIŞMA RUHU

İlk günden beri yaralarımızı birlikte saracağız diyoruz. Takdire şayan bir dayanışma ruhu. Biz futbol ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. Burada Trabzonspor'u desteklemeye geldik. Hayat bir şekilde ne yazıkki devam ediyor. Depremin yarattığı bu dayanışma ruhu inşallah futbolda biraz daha kalıcı olur. Bu bize ders olsun, inşallah futboldaki dayanışma ruhu daha fazla güçlenerek devam eder

AHMET AĞAOĞLU: AMACINA ULAŞMIŞTIR

Bizim sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuzun gereğini elimizden geldiğince ve ötesinde yerine getirmeye çalıştık. Şu tabloyu gördükten sonra benim için bu maç amacına ulaşmıştır