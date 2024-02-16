TFF resmen duyurdu! Süper Lig'de VAR kayıtları açıklanacak

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TFF, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF Youtube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

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UEFA’NIN ÜST DÜZEY GÖREVLİLERİ GÖZLEMCİ OLACAK

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, VAR kayıtlarının açıklanması için çalışmalar yapıldığını açıklamıştı. Eröğüt, ayrıca UEFA’nın üst düzey görevlilerinin artık gözlemci olarak Türk hakemliğinde yer alacağını da söylemişti.

Mustafa Eröğüt, IFAB’ın var konuşmalarının hakem VAR’a çağrıldığı an ile ilgili yayınına eğitim amaçlı izin verdiğini vurgulayarak, İspanya La Liga’da da hakemin maçta VAR’a çağrıldığı pozisyonların kayıtlarının günün müsabakaları tamamlandıktan sonra yayınlandığını aktarmıştı. TFF Başkan Vekili Eröğüt, Türkiye’de de bunu uygulamak için testlerin yapıldığını sözlerine eklemişti.

YABANCI GÖZLEMCİ GELECEK

Hakemlerin aldıkları puanlarda gözlemcilerin etkilerinden bahseden Mustafa Eröğüt, 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yetkililerinin ligde gözlemci olarak bulunacağını belirtmişti. Bu gözlemcilerin hakem puanına etkisinin yüzde 50 olacağını söyleyen Eröğüt, statta maçta görevli gözlemcinin hakem puanına etkisinin yüzde 30, VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota yüzde 20 etki edeceğinin de bilgisini vermişti.

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MHK’NİN YAPISI YENİLENECEK

TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, MHK’nin yapısının değiştirilmesinin de önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi planlanan önemli bir uygulama olduğunu dile getirmişti. 5 üyeden oluşacak MHK’nin 3’ü daha önce olduğu gibi yine TFF tarafından belirlenecek. 2 üye ise Kulüpler Birliği’nin önereceği ve üzerinde uzlaşma sağlayacağı kişiler olacak.