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Son dakika: Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı! Derbi tarihleri...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Derbi#TFF
Son dakika: Süper Ligde 4 haftalık program açıklandı Derbi tarihleri...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 16, 2024 16:00

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de 4 haftanın programı belli oldu. 28. haftada oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray ve 30. haftadaki Trabzonspor - Fenerbahçe derbilerinin tarihleri de açıklandı.

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Trendyol Süper Lig’in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Süper Lig'in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.

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Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:

27. hafta
23 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor

24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş

26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor

28. hafta
1 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart Pazar
13.30 Pendikspor - Konyaspor
13.30 Başakşehir - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor

29. hafta
8 Mart Cuma
20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Başakşehir - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük

10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü
16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor

11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş

30. hafta
15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor

16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor

17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Hatayspor - Samsunspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe

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Son dakika: Süper Ligde 4 haftalık program açıklandı Derbi tarihleri...

Haberin Devamı

Son dakika: Süper Ligde 4 haftalık program açıklandı Derbi tarihleri...

Son dakika: Süper Ligde 4 haftalık program açıklandı Derbi tarihleri...

Son dakika: Süper Ligde 4 haftalık program açıklandı Derbi tarihleri...

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#Süper Lig#Derbi#TFF

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