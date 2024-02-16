Son dakika: Süper Lig'de 4 haftalık program açıklandı! Derbi tarihleri...

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Trendyol Süper Lig’in 27, 28, 29 ve 30. haftalarında oynanacak maçların programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Ligin 28. haftasında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı ağırlayacağı mücadele 3 Mart Pazar günü saat 19.00’da yapılacak. Süper Lig'in 30. haftasında ise Trabzonspor ile Fenerbahçe 17 Mart Pazar günü saat 20.30’da karşı karşıya gelecek.
Süper Lig’de 27, 28, 29 ve 30. hafta maçlarının programı şöyle:
27. hafta
23 Şubat Cuma
20.00 Samsunspor - Çaykur Rizespor
24 Şubat Cumartesi
13.30 Kayserispor - MKE Ankaragücü
16.00 Gaziantep FK - Başakşehir
19.00 Konyaspor - Hatayspor
19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa
25 Şubat Pazar
13.30 Sivasspor - Pendikspor
16.00 Fatih Karagümrük - Alanyaspor
16.00 Trabzonspor - Adana Demirspor
19.00 İstanbulspor - Beşiktaş
26 Şubat Pazartesi
20.00 Galatasaray - Antalyaspor
28. hafta
1 Mart Cuma
20.00 Kasımpaşa - Sivasspor
2 Mart Cumartesi
13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor
16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor
19.00 Hatayspor - Fenerbahçe
3 Mart Pazar
13.30 Pendikspor - Konyaspor
13.30 Başakşehir - Samsunspor
19.00 Beşiktaş - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük
20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK
20.00 Alanyaspor - Trabzonspor
29. hafta
8 Mart Cuma
20.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
9 Mart Cumartesi
13.30 Sivasspor - Alanyaspor
16.00 Konyaspor - Adana Demirspor
19.00 Başakşehir - Antalyaspor
19.00 Trabzonspor - Fatih Karagümrük
10 Mart Pazar
13.30 Kayserispor - Hatayspor
16.00 Samsunspor - MKE Ankaragücü
16.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
19.00 Fenerbahçe - Pendikspor
11 Mart Pazartesi
20.30 Gaziantep FK - Beşiktaş
30. hafta
15 Mart Cuma
20.30 Pendikspor - İstanbulspor
20.30 Fatih Karagümrük - Konyaspor
16 Mart Cumartesi
13.30 Alanyaspor - Kayserispor
16.00 MKE Ankaragücü - Başakşehir
20.30 Adana Demirspor - Sivasspor
20.30 Beşiktaş - Antalyaspor
17 Mart Pazar
13.30 Çaykur Rizespor - Gaziantep FK
16.00 Hatayspor - Samsunspor
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray
20.30 Trabzonspor - Fenerbahçe