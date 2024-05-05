TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop’tan çarpıcı açıklamalar: Türk futbolunun bana ihtiyacı var

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Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, ay yıldızlı ekibimizin başarıya ulaşması için büyük özveriyle çalıştığını vurgulayıp, “Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil” dedi. L1 Üçgen YouTube kanalına konuşan Altıntop, A Milli Takım’a çağrılan Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy’un daha sonra Ümit Milli Takım’a gönderilmesi nedeniyle yapılan eleştirilere şaşırdığını belirterek şunları söyledi:

ARKADAŞLAR UNUTUYORLAR, BİZ MİLLİ TAKIMIZ, SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ

“Bu anlamda çok fazla eleştiriler oluyor. Hoş olmayan yorumlar oluyor. Günün sonunda teknik direktör Vincenzo Montella kadroyu kuruyor ve son kararı veriyor. Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Alt yaş milli takımlarında izliyordum. Beşiktaş’ta oynamaya başlarken önemli ve değerli olduğu farkına varanlar şimdi bizi yargılıyor. ‘Milli takımda oynatmayacaksanız kadroya almayın’ yorumları yapılıyor. Arkadaşlar unutuyorlar biz milli takımız. Sorumluluğumuzun farkındayız.

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BİZ GELECEĞE HAZIRLAMA ANLAMINDA ONU KADROYA ALMAK İSTEDİK

Semih’in kendisi de yıprandığını söylüyor. Oyuncunun öyle bir şey söylediğini bilmiyorum, Feyyaz Uçar öyle açıkladı. Beşiktaş tarafı ‘mobbing’ kelimesini kullanıyor. Mobbing ne ya? Sizin oyuncunuz iki Avrupa maçına çıkıyor, iki gol atıyor ve değeri artıyor. Biz bu şekil geleceğe daha iyi hazırlanacağını düşünüyoruz. Geçmişte örnekler var. O formayı erken giyen kaybolabiliyor. Biz bu kararı Montella ile verdik. Biz geleceğe hazırlama anlamında onu kadroya almak istedik. Maksat ortamı görmesi ve hocanın da Semih’i tanıması.”

SEMİH MERAK ETME, MONTELLA’NIN SENİNLE İLGİLİ BİR BİLDİĞİ VAR

Hemen büyük top yapıldı, büyük balon yapıldı. Semih belki yazın kendi kulübünden ayrılacak ama milli takımda devam edecek. Ömür boyu biz kendisiyle olacağız. O taraftan böyle bir tepki gelmesi bizi şaşırttı. Semih’i malzeme yapamayız. O bizim evladımız. O çocuğu bu duruma sokmak yakışıyor mu? Montella’nın bir bildiği var Semih merak etme. Onun senle ilgili bir bildiği var. Biz sürdürülebilirlik istiyoruz. Semih Kılıçsoy iki yıl sonra bu takıma geldiğinde bahanesi olmadan tak tak oynayacak. Takımı taşıyacak.”

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BÖYLE BiR DÜNYA OLABiLiR Mi! BiZ 85 MiLYONU TEMSiL EDiYORUZ

“Böyle bir dünya olabilir mi? Böyle bir şey olması mümkün değil. Bu kabul edilecek bir şey değil. Biz 85 milyon insanı temsil ediyoruz. Menajerler öyle yapıyormuş, böyle yapıyormuş. O zaman ben şirket kurayım, Allah korusun işbirlikleri yapayım, ona göre oyuncular gelsin, hoca gelsin. Öyle bir şey olamaz. Benim gönlüm ve vicdanım rahat. Kişi işi kendinden bilir muhabbeti var ya. Ben o konuda mütevazı olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok. Bazı Twitter’da şov yapan arkadaşlar bu durumu farklı yerlere çekebilirler. Ben vatanımı seviyorum, Türk futbolunun bana ihtiyacı var. İnsanlar farklı düşünebilir ama çok da umrumda değil. Biz EURO 2024’te tarih yazmak istiyoruz.”

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