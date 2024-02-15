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TFF detayları ve isimleri açıkladı! Süper Lig'de yabancı gözlemci dönemi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#TFF#Süper Lig#Yabancı Gözlemci
TFF detayları ve isimleri açıkladı Süper Ligde yabancı gözlemci dönemi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2024 17:27

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı gözlemci uygulamasının başlayacağını açıkladı. İşte televizyondan gözlemciliğk yapacak UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 isim...

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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek.

UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek.

Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

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Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Frank De Bleeckere (Belçika)
Jorn West Larsen (Danimarka)
Mike Riley (İngiltere)
David Borbalan (İspanya)
Cees Bakker (Hollanda)
Alan Snoddy (Kuzey İrlanda)
Lucilio Batista (Portekiz)
Alexs Deaconu (Romanya)
William Young (İskoçya)
Bo Karlsson (İsveç)

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#TFF#Süper Lig#Yabancı Gözlemci

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