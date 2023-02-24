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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den çağrı: İyilik için omuz omuza

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#TFF#Mehmet Büyükekşi#Deprem
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşiden çağrı: İyilik için omuz omuza
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 07:00

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 1 Mart'taki bağış kampanyasıyla herkesi depremzedelerle destek olmaya davet etti.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, TFF ve Kulüpler Birliği önderliğinde bir araya gelecek spor camiası 1 Mart’ta depremzedeler için ortak bağış kampanyası gerçekleştirecek.

HERKESİ BEKLİYORUZ

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi A Spor, beIN Sports, TRT Spor, Tivibu Spor ve TV 8,5’un ana paydaşı olduğu ‘Omuz Omuza’ kampanyası için şu çağrıyı yaptı: “Gelin birlikte; 1 Mart’ta futbolumuzun ve tüm Türkiye’nin bütün renklerini kırmızı beyaz altında buluşturalım ve futbolun iyileştirici gücü sayesinde yaralarımızı hep birlikte iyilik için omuz omuza vererek saralım.”

BARINMA İÇİN KULLANILACAK

20.00’de başlayıp 01.00’e kadar sürecek yayında elde edilecek gelirler; depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacak.

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