Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

TFF'den depremde hayatını kaybedenler için saygı duyuruşu kararı

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#TFF#Süper Lig
TFFden depremde hayatını kaybedenler için saygı duyuruşu kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 19:34

TFF, yaşanan deprem felaketi nedeniyle 25 Şubat-6 Mart arasında oynanacak tüm profesyonel maçların öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını ve dileyen kulüplerin siyah kol bandı takabileceğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu, 25 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını duyurdu.

İşte TFF'nin açıklaması;

Ülkemizde 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımızın anısına, 25 Şubat - 6 Mart 2023 tarihleri arasında oynanacak olan tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca dileyen kulüplerimiz siyah kol bandı ve/veya siyah kurdele takabilecektir

Gözden Kaçmasın

Süper Ligde erteleme maçlarının hakemleri belli olduSüper Lig'de erteleme maçlarının hakemleri belli olduHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem#TFF#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası Herkesi duygulandıran konuşma...

İsrailli komutanın cebindeki Türk lirası! Herkesi duygulandıran konuşma...

#İsrail
Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum... Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi | 10 SORU 10 YANIT

'Sürekli sallanıyormuş gibi hissediyorum, en ufak bir sarsıntıda avizeye bakıyorum...' Her an deprem olacak korkusuyla yaşamak normal mi? | 10 SORU 10 YANIT

#Deprem
Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün | 4 SORU 4 YANIT

Çalışanlar iş yerlerinin depreme dayanıklılığını test ettirebilir mi? 'Dolaylı yolla bunu istemeleri mümkün' | 4 SORU 4 YANIT

#Deprem