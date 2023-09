TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hürriyet yazarlarına anlattı: Kulüpler sorunları hep dışarıda arıyor

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Hürriyet yazarlarının sorularını yanıt verdi. Büyükekşi'nin “Her yıl sadece bir takım şampiyon oluyor, bazıları küme düşüyor. Burada kulüplerin başarısızlığın sebeplerini önce kendilerinde aramaları gerekiyor. Neyi eksik yaptık, kendimizi geliştirmek için ne yapmalıyız diye sormaları gerekiyor. Kulüplerimizden hiç böyle samimi bir değerlendirme duyuyor muyuz? Hayır, neredeyse hiç yok. Kazanmanın gururunu paylaşabildiğimiz, kaybettiğimizde de eksiklerimizle yüzleşebileceğimiz bir kültür inşa etmeye mecburuz.” ifadeleri dikkat çekti.

ACİL SORUNLARI ÇÖZDÜK, UZUN VADELİ PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ

1- Ahmet Hakan: Başkanlık görevine geldiğinizden bu yana futbolun en önemli kaç sorununu çözdünüz? “Şu 3 sorunu çözdüm” diye bir sıralama yapmanız mümkün mü?

· Ben ve yönetim kurulum görevimizin ilk günlerinde acil çözüm bekleyen harcama limitleri, yayın ihalesi ve yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduk. Sonrasında uzun vadeli projelerimizi hayata geçirmek için kollarımızı sıvadık. Hakem akademisi kurarak uluslararası standartlarda sürekli eğitim almalarını sağladık. Hakem atamalarını dijital algoritma ile yaparak; hakemler arasındaki maç dengesizliğini ortadan kaldırdık.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜK 3. ANLAŞMASI

· Futbol akademileri ile ilgili önemli adımlar attık. Double Pass firmasıyla 4 yıllık sözleşme imzaladık. Doube Pass altyapı antrenörlerini eğitmeye başladı. Süper Lig’e akademi zorunluluğu getirdik.

· Trendyol ile hem Süper Lig hem 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzaladık ki bu anlaşma Avrupa liglerinde İngiltere ve İspanya’dan sonra en büyük 3. isim sponsorluğu anlaşmasıdır.

· Önümüzdeki senelerde profesyonel liglerin ve Türkiye Kupası’nın format ve fikstür yapısını yeniden oluşturacağız. Bu sayede, futbolun marka değerini, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedefliyoruz.

EN BÜYÜK SORUNUMUZ 3 BÜYÜKLERİN ZARAR VERİCİ AÇIKLAMALARI

2- Sedat Ergin: Türkiye'de futbolun önündeki en büyük sorunlar listesinde birinci sıraya hangi sorunu yerleştirirsiniz?

En büyük sorun; özellikle 3 büyük kulüp başta olmak üzere kulüplerimizin berabere kalmaları ya da maçı kaybetmeleri durumunda kendi faydalarını göz önünde bulundurarak futbola zarar verecek açıklamalarda bulunmaları. Ortalığı yangın yerine çevirerek hakemleri, MHK’yı ya da federasyonumuzu suçlayıcı, yapıcı olmayan açıklamalarda çok rahat bir şekilde bulunmalarıydı. Bakın, hepimiz biliyoruz. Her yıl sadece bir takım şampiyon oluyor, bazıları küme düşüyor. Burada kulüplerin bu başarısızlığın sebeplerini önce kendilerinde aramaları gerekiyor. Neyi eksik yaptık, kendimizi geliştirmek için ne yapmalıyız diye sormaları gerekiyor. Kulüplerimizden hiç böyle samimi bir değerlendirme duyuyor muyuz? Hayır, neredeyse hiç yok. Kazanmanın gururunu paylaşabildiğimiz, kaybettiğimizde de eksiklerimizle yüzleşebileceğimiz bir kültür inşa etmeye mecburuz.

EURO 2032 EV SAHİPLİĞİ ŞİMDİDEN ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

3- Abdülkadir Selvi: Sayın Cumhurbaşkanı’nın spora ilgisi işlerinizi nasıl etkiliyor? Kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu?

Sayın Cumhurbaşkanımız hem futbola çok hakim hem de sorunlarımızı derinlemesine biliyor. Bakın, Türkiye’de yıllarca toprak sahalarda maçlar yapıldı, özellikle amatörlerde. Ancak şu anda Türkiye’de neredeyse toprak saha kalmamış durumda, bütün maçlar çim sahalarda yapılıyor. Yine aynı şekilde; Cumhurbaşkanımızın liderlikleri ile 40 civarında Avrupa standartlarında stadyuma kavuştuk. Diğer taraftan; Cumhurbaşkanımızın futbolla ilgili Federasyonumuzun çalışmalarına, aldığı kararlara hiçbir zaman müdahalesi olmamıştır. Ancak; futbolumuzu daha ileriye taşımak için her zaman destek olmuşlardır.

Abdülkadir Selvi: İtalya’nın 2032 Avrupa Şampiyonası’na Türkiye ile birlikte ev sahipliği yapmak için UEFA’ya başvurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

2032’ye iki ayrı ülke olarak başvurmuştuk, ikimizin de şansı yüzde 50. Böyle olunca İtalya’dan ‘ortak yapalım’ teklifi geldi. Biz de teklifi değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görüşlerini aldık. Bu teklifi ülkemizin de İtalya’nın da kaybetme riski olmaması sebebiyle kabul ettik. Ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.

KADIN FUTBOL KOMİTESİNİ KURDUK

Abdülkadir Selvi: Kadın futbolu müthiş bir gelişme içinde. Kadın futboluyla ilgili planlamalarınız var mı?

Federasyon bünyesinde ilk kez Kadın Futbolu Komitesi’ni kurduk. UEFA’nın kadın futbolu stratejisi kapsamında UEFA Playmakers programını uygulamaya koyduk. Ayrıca yeni sponsorlar kazandırmaya çalışıyoruz.

TFF YÖNETİMİNE TARİHTE İLK KEZ KADIN ÜYE ALDIK

4- Uğur Vardan: Bu denli bölünmüş kaotik bir futbol ortamında ortak kültür, hoşgörü gibi unsurların öne çıkacağı bir uzlaşı havası nasıl yaratılabilir?

Maalesef bütün kulüplerimiz ve taraftarları ben merkezli düşünüyor. Bu ben merkezli düşünme yerine biz merkezli düşünebilmenin çaresini bulmamız lazım. Federasyonumuzun 100 yıllık tarihinde hiçbir kadın yönetim kurulu üyesi olmamıştı. Yönetime iki kadın aldık ve bütün kurullarımızda en az bir kadın üyemizin yer almasını sağladık. Bunu yapmamızın en önemli sebebi, bir toplulukta kadın varsa insanlar daha farklı, daha nazik, kibar olurlar. İkincisi hemen bir Fair Play Kurulu oluşturduk.

Uğur Vardan: Sizce ‘En iyi futbol filmi’ hangisi? Yerli-yabancı fark etmez.

En iyi filmi söylemek bana düşmez ancak bir izleyici olarak söyleyebilirim ki ‘Zafere Kaçış’ ilk akla gelendir. ‘Hayatımın Çalımı Beckham’ filmi de futbolcu olmak isteyen bir genç kızın hayallerine kavuşmasını anlatması açısından çok değerli. Metin Oktay’ı anlatan ‘Taçsız Kral’ da aklıma gelenler arasında.

3 BÜYÜKLERİN BİLET FİYATLARI YÜKSEK AMA TRİBÜNLERİ DOLU

5- Savaş Özbey: Bilet fiyatlarının yüksekliği yüzünden tribünlerin dolmadığından şikâyet edenler var. Haklılar mı?

Belki sadece 3 büyüklerin maçlarının bilet fiyatlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak o maçlarda da herhangi bir seyirci sorunu yok. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçlarına bilet bulamayanlar bizleri arıyor. Anadolu takımlarımızın bilet fiyatları kesinlikle yüksek değil. Kulüplerimiz 500 TL’ye, 1000 TL’ye yıllık kombine bileti satıyorlar. Milyonlarca Euro yatırım yapan kulüplerimizin maçlarının bilet fiyatları yüksek değil. Bizim futbola olan ilgiyi artırmamız gerekiyor. Stada seyircilerin gelmemesinin sebebi bilet fiyatlarının yüksek olması değil, futbola olan ilginin azalması. Dünya standartlarında stadyumlarımız var. Bu statlarımız 20 ile 33 bin seyirci kapasitesine sahip. Bu statlarımızdaki maçlara birkaç tane istisna dışında maçları izlemeye 3-5 bin arası seyirci geliyor. O yüzden de mutlaka futbola olan ilgiyi artırmamız gerekiyor. Bu konuda federasyon olarak çalışmalar yapıyoruz. Şu anda bir inovasyon yarışması yaptık. Anadolu takımlarının takımdaşlığı nasıl güçlendirilebilir, nasıl insan daha çok maça gelir bunun çalışmasını yapıyoruz.

AVRUPA'DA 40 BİN HAKEME İHTİYAÇ VAR

6- Arzu Akbaş Zor: Yabancı hakemlerin maç yönetmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?

Yabancı hakem konusunu kesinlikle düşünmüyoruz. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Avrupa maçlarını yönetmek için 276 bin 954 hakem gerekli olduğunu, buna karşın aktif olarak 236 bin 530 hakem mevcut olduğunu ve bu açıdan 40 bin 424 hakeme ihtiyaç olduğunu açıkladı. Her ülke hakem bulamamaktan şikayetçi. Bizim de bu konuda endişelerimiz var. Yeni hakemler yetiştirmemiz lazım. Avrupa’daki maçları da seyrediyoruz. Oralarda da hakemler yanlış kararlar verebiliyor. Önemli olan niyet.

Arzu Akbaş Zor: Hemen her yönetici haklı ya da haksız hakemleri ve lig organizasyonunu suçluyor. Bunun önüne geçmek için ne tür bir çalışmanız var? Cezaları makul mu?

Daha önce hakemlerle ilgili konuşmaya ceza yoktu. Biz bu cezayı geçen sezon devre arasında getirdik. Teknik direktör, başkan, yönetici ve diğer ilgililerin hakemle ilgili konuşmalarına ayrı bir ceza getirdik. Bunun dışında diğer bir konu var; küfürlü ve kötü tezahürat. Bunun da önüne geçmek istiyoruz. Cezaların rakamlarına gelecek olursak, belki Türkiye şartlarına göre makul sayılabilir ama Avrupa’daki cezalara baktığımızda çok daha büyük cezalar kesiliyor.

ÇOCUKLARA OKULDA FUTBOL ÖĞRETECEĞİZ

7- Nuran Çakmakçı: Uzun dönemde alt yapıya yapacağınız yatırımlar nelerdir? Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile bir çalışmanız var mı?

Milli Eğitim Bakanlığı ile bir protokol imzalayacağız. Hedefimiz her ilde 20 okul seçip 300 civarında okuldaki öğretmenlere antrenörlüğün ilk aşama eğitimini vermek. Onlara diploma vereceğiz. Hedefimiz ilk pilot çalışmada 100 bin çocuğa ulaşabilmek. İkinci projemiz, meslek liselerinde bugüne kadar futbol ayrı bir bölüm değildi. Bundan sonra spor liselerinde futbol ayrı bir bölüm olacak. Diğer konu ise, öğrencilerin izinle ilgili sıkıntıları vardı. Milli Eğitim Bakanımız ile görüştük. Sporcu çocuklarımıza izin verilmesi konusunda kolaylık sağlanacak. Ayrıca, mesleki eğitimde futbolun da olması gerektiğini dile getirdik. Burada yapacağımız şey şu: çocuklar ortaokulu bitirdikten sonra herhangi bir futbol bölümü olan okula yazılıp, haftada bir gün okula gidip geri kalan futbol eğitimlerini akademide alacaklar.

ÖNCE ŞEHİR HALKININ FUTBOLU SEVMESİ LAZIM

8- Yalçın Bayer: Taraftara sahip olmayan birçok kulüp var liglerde. Dolayısıyla tribünleri boş kalıyor, ilgi azalıyor. Bir örnek vermek isterim, Çorluspor. Çorlu’nun nüfusu bağlı olduğu Tekirdağ dahil pek çok ilden fazla. Özet olarak; TFF futbola ilgiyi artırmak için, bölge nüfusu ve ekonomik güç dengesini hesaba katarak yeni bir değer skalası oluşturmalı mı? Liglerde yer almak için yeni kriterler gündeme gelmeli mi?

UEFA kriterlerine göre asıl önemli konu sportif başarıdır. Sportif başarı olmadan nüfus ya da diğer konuların göz önüne alınması kurula aykırıdır. Biz Avrupa’da olduğumuz için UEFA kriterlerine uymak zorundayız. Bu kriterlerin dışına çıkamayız. Eğer bir şehir büyükse, futbolla ilgileniyorsa, nüfusu fazlaysa daha fazla olanakları vardır. Eğer bu şehir futbolu da seviyorsa ona göre yatırım yapar ve doğru yönetilirse, bu yatırım da futbolumuzun gelişimini sağlar.

EURO 2032'DE FİNAL OYNAYACAK TAKIMI HAZIRLIYORUZ

9- Mehmet Arslan: A Milli Takımımız’ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Avrupa’nın en genç milli takımına sahibiz. Futbolcularımız Avrupa’nın ve ülkemizin önemli kulüplerinde forma giyiyorlar. A Milli Takımımız’ın ilk büyük hedefi Almanya’da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak. Almanya’da ve Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk nüfusu düşündüğümüzde şampiyonada ev sahibi gibi oynayacağız. İç saha maçlarımızı Anadolu’nun farklı şehirlerinde oynuyoruz. Dolu statlarda büyük bir taraftar desteğiyle çıkıyor milli takımımız maçlarına. Anadolu şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın milli takımımızı ne kadar özlediğini görüyoruz. Anadolu’da vatandaşlarımıza futbolun coşkusunu ve milli takıma kavuşmanın mutluluğunu yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız sadece EURO 2024 Avrupa Şampiyonası’na katılmak değil, 2032’de ev sahibi olmaya talip olduğumuz Avrupa Şampiyonası’nda yarı final, final oynayacak takımımızın da alt yapısını hazırlamak.

BENİM HİÇBİR YERDE HİÇBİR ZAMAN İŞİM BİTMEZ

10- Adil Demirçubuk: TFF Başkanı olduktan sonra ailenize ve özel işlerinize zaman ayırabiliyor musunuz? Neredeyse tüm zamanınızı alan bu kadar zorlu bir görev için sizi motive eden, başkanlığa devam etmenizi sağlayan duygu nedir?

Aslında durum şöyle... İş hayatımın hatırı sayılır bir bölümü Türkiye’nin önemli meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarında başkanlık ve yönetim kurulu üyelikleri yaparak geçti. Siyasi krizler, ekonomik krizler geçirdik o dönemlerde. Ama hep birlikte atlattık. TFF Başkanı olmadan önce 2 yıl boyunca Gaziantep FK’da başkanlık yaptım. Borçsuz aldığım kulübü borçsuz devrettik ve üstelik başarılı bir şekilde 7. sırada sezonu tamamladık. Şimdi ise Türkiye Futbol Federasyonu’nda görevimizi aynı şevkle ve azimle sürdürüyoruz.

EN BÜYÜK DESTEĞİ AİLEMDEN GÖRÜYORUM

Yani anlayacağınız, benim hiçbir yerde hiçbir zaman işim bitmez. Bulunduğum ve görev aldığım alanda gördüğüm, hissettiğim eksikleri nasıl düzeltiriz, daha ileriye nasıl gidebiliriz. Hep bu vizyonda olmuşumdur. Diğer taraftan, camiamızdaki insanlarla da her zaman gönül bağımız olmuştur, onların abisi, kardeşi olmuşumdur. Bu her yerde bu şekilde devam etmiştir. Böylesine yoğun, emek isteyen, adanmışlık gerektiren görevleri yerine getirirken en büyük desteği her zaman ailemden görmüşümdür. Başta kıymetli eşim Zehra Hanım olmak üzere tüm çocuklarıma bana yaşattıkları güzel duygular için teşekkür ederim. Bizim 3 çocuğumuz var. En büyük olanlar ikizlerimiz. Bir kız, bir oğlan. En küçüğümüz de kız. Onların vatana, millete ve insanlığa hayırlı birer evlat olarak yetişmiş olduğunu görmek beni ziyadesiyle mutlu ediyor.