Son Dakika: Fenerbahçe'den 15'lik orta saha transferi! "Kerem Gündüz yeni Arda Güler olabilir, tarzı Kaka'ya benziyor, Beşiktaş ile söz kesiyorduk ama..."

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Dünya yıldızlarını transfer ederek yeni sezona başlayan Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe, bir yandan da geleceğin kadrosunu oluşturmak için genç yıldız adaylarını kadrosuna katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda Bucaspor’dan 15 yaşındaki Efe Konuşkan’ı transfer eden sarı lacivertliler, bir başka İzmir ekibi Bergama Gençlerbirliği’nden 15 yaşındaki futbolcu Kerem Gündüz’ü kadrosuna kattı.

Bergama Gençlerbirliği Spor Kulübü Sportif Direktörü Behram Üstün, Kerem Gündüz’ün transferini değerlendirirken, genç orta saha oyuncusunun potansiyeline yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BERGAMA GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ SPORTİF DİREKTÖRÜ Behram Üstün:

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“BEŞİKTAŞ İLE SÖZ KESME AŞAMASINA GELMİŞTİK, KEREM FENERBAHÇE’Yİ TERCİH ETTİ”

Bu süreç içinde Kerem için arayan soran çok oldu. Kerem gerçek değerini bulsun diye çok acele etmedim. Bu çocuk milli takımda oynasın, milli takımı gördükten sonra transfer olsun dedik. Yoksa daha önce transfer olabilirdi aslında. Bizim için keyifli bir süreç oldu ve milli takım işi de oldu. Beklediğimiz bir potansiyeldi. Milli takıma seçilince arayan ve soran çok oldu tabii ki. Fenerbahçe, Kerem’in milli takım sürecinden önce karar vermemişti. Milli takım işi olunca iş artık iyice pekişti. Fenerbahçe kulübü de gerçekten son dönemlerde istekli oldu. Hayırlısıyla Fenerbahçe’ye verdik. Fenerbahçe dışında Antalyaspor ve Beşiktaş’tan transfer teklifi geldi. Özellikle Beşiktaş çok ciddi şekilde ilgilendi. Hatta bir ara iş Beşiktaş’la söz kesme aşamasına gelmişti. Kerem, kendisini arayan Beşiktaş’ın antrenörüne, “Hocam Beşiktaş çok büyük bir camia ama ben çocukluğumdan beri Fenerbahçeliyim. Olursa benim ilk tercihim Fenerbahçe’den yana olur” dedi.

“Kerem Gündüz, İKİNCİ ARDA GÜLER OLABİLİR. TARZI KAKÁ LEİTE’YE ÇOK BENZİYOR”

Kerem çok farklı bir oyuncu. Hücum bölgesine çok rahat geçebiliyor. Çok rahat dripling yapabiliyor ve rahat bir şekilde rakip geçebiliyor. Onu farklı kılan şey bu. Barış Alıcı, Bergama’dan Altınordu’ya, oradan da Fenerbahçe’ye gitti. Barış, yetenekli bir çocuktu ama Kerem çok farklı. Ben Kerem’i merkez orta saha gibi oynatıyorum ama 8 numara pozisyonunda da oynayabiliyor. Kaká Leite’ye çok benziyor. Amatör bir takımdan milli takıma gitti. Şu anda milli takım kadrosu geldiğinde Süper Lig takımlarının haricinde başka oyuncu yok. Hepsi Süper Lig takımlarının altyapısından gelen oyuncular. Ben Kerem’in Fenerbahçe’de uzun süre kalıcı olacağına inanmıyorum. Bu çocuk çok daha iyi yerlere gelebilir diye umudum var işin açıkçası. Arda Güler’in tarzıyla alakası yok ama ikinci Arda Güler olabilir. Bu çok farklı bir oyuncu. Milli takımdaki atletik performans testlerinin hepsinde ilk 3’ün içinde. Allah, top oynasın diye Kerem’e her şeyi vermiş yani. Fenerbahçe bu işe Arda Güler’den sonra çok ciddi yatırım yapıyor. Fenerbahçe’nin 5 yıldızlı otel gibi tesisi var. Bazı şeyleri müthiş değiştirmişler. İnşallah çok güzel olur.

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“FENERBAHÇE BU BÖLGENİN ÖNEMİNİN FARKINDA, PİLOT TAKIM ANLAŞMASI YAPABİLİRİZ”

Fenerbahçe, inanılmaz büyük bir hamle yapıyor. Bizde inşallah Bergama Gençlerbirliği olarak Fenerbahçe ile bir pilot takım anlaşması yapacağız gibi gözüküyor. Biz ilk konuştuğumuzda Kuzey Ege bölgesi tabiri caizse kör bir bölge. Fenerbahçe’den Sedat Karabük hocamla oturup konuştuk. O da bu bölgenin öneminin gerçekten farkında. Az önce saydığım oyuncular gibi bu bölgede inanılmaz çocuklar çıkıyor. Öyle bir çalışmamız olacak inşallah. Onların isteği doğrultusunda oluyor bu iş. Kerem, Fenerbahçe için gerçekten bir değer. Özellikle de bölge çocukları için önemli. Bizim bölgede çok yetenekli çocuklar var ama bir türlü kabuklarını kıramıyorlar. Fenerbahçe’yle beraber bu gençlere vesile olacağız diye umut ediyorum.

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“ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ İÇİN 3 YIL BOYUNCA ALTINORDU’YA MAİL YAZDIM”

Barış Alıcı, Semih Kaya ve Çağlar Söyüncü gibi oyuncular hep bizim oyuncu havuzumuzdan çıkmıştır. Çağlar Söyüncü’yü ilk keşfedip, Altınordu Başkanı Mehmet Özkan’a Çağlar için 3 yıl boyunca mail yazdım. 3 yılın sonunda Çağlar’ı zorla aldırdım. Bu bölgenin çocuklarına dokunmuşluğumuz var. 2008 yılında 1997’lilerin oynadığı bir maç vardı. Menemenspor’la hazırlık maçı oynadık. Maç 3-3 sona ermişti. 3 gol Barış Alıcı, 3 gol Çağlar Söyüncü atmıştı. Çağlar, 11 yaşındaydı o zaman. O gün zaten, “Bu çocuktan olur” dedim. Alberk Koç, Barış-Kerim Alıcı benim takımdaydı. Çağlar Söyüncü, Menemenspor’da oynuyordu. O günkü o maçtan 4 oyuncu Süper Lig gördü. Çağlar Söyüncü başka bir yere evrildi. Çağlar yıllarca hücum hattında oynadı. Milli takımlar düzeyinde bile hep forvet arkası oynadı. Şimdi stopere evrildi. 20 yıldır bu bölgede bu işi yapıyoruz.

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